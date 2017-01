11 uusaastalubadust, millest on ka reaalselt võimalik kinni pidada

Pereterapeut ja psühholoog Kätlin Konstabel juba kirjutas ja andis nõu, kuidas tasuks uusaastalubadustesse suhtuda, kuid A Plusi abiga reastame üle kümne konkreetse reaalse uusaastalubaduse, millest on ka tegelikult võimalik kinni pidada.

1. Tüüpiline: võta kaalust alla. Selle asemel: tee iga päev kaks kätekõverdust. Alusta kahega ja kui tahad, siis tee ajapikku neid rohkem. Võtmeks on mitte liiga palju eeldada, lihtsalt tee natukene ja vaata, kuidas sa end pärast seda tunned.

2. Tüüpiline: loobu rämpstoidust. Selle asemel: lisa iga päev toidukorrale üks köögivili. Kui su lubaduseks on endale midagi keelata, on tõenäoline, et sa annad kiusatusele mingil hetkel järele. Pigem keskendu sellele, mida sa saad tervislikkuse nimel oma ellu lisada.

3. Tüüpiline: ole rohkem kohal ja mindful. Selle asemel: mediteeri igal hommikul viis minutit. Üldised lubadused pole väga efektiivsed ning ei hõlma konkreetset plaani, kuidas neid saavutada. Konkreetse plaaniga on sul aga kergem järjel püsida ja ka muutusi näha.

4. Tüüpiline: mine iga päev jõusaali. Selle asemel: liiguta end iga päev vähemalt 15 minutit. Iga päev jõusaali jõudmine on praktiliselt võimatu eesmärk, selmet proovi iga päev veerand tundi end liigutada, olgu see siis jõusaalis või mujal.

5. Tüüpiline: loobu suitsetamisest. Selle asemel: suitseta iga päev üks sigaret vähem. On väga keeruline suitsetamist maha jätta, seega võiksid proovida seda hoopis vähendada. Räägi ka arstiga, kes aitab soovitada erinevaid viise, mis võivad loobumise kergemaks teha.

6. Tüüpiline: leia uus töö. Selle asemel: võta igal nädalal erineva inimesega ühendust. Töö vahetamine on suur elumuutus ning vajab planeerimist. On tore keskenduda lõpptulemusele, aga võta asja faaside kaupa. Niisiis võib olla üheks su eesmärgiks hoopis iga nädal erineva inimesega suhtlemine, kes võib sulle sind huvitavate erialade kohta siseinformatsiooni anda.

7. Tüüpiline: mine reisima. Selle asemel: avasta oma kodukandi mõni uus piirkond või linn. Kõigil on maailmas reisimise unistus, aga kui sul pole aega ja raha, siis võib see olla väga ebarealistlik. Oma reisihimu rahuldamiseks vaata hoopis kodukandis ringi!

8. Tüüpiline: omanda uus keel. Selle asemel: õpi iga päev uus sõna. Uue keele omandamine on paras väljakutse, eriti kui sa seda omapäi teed. Võta parem eesmärgiks õppida iga päev selgeks uus sõna. Pärast on sellelt juba märksa lihtsam ehitada.

9. Tüüpiline: säästa rohkem raha. Selle asemel: tee säästuarvele püsikorraldus. Kõik tahavad raha säästa, aga selle tegemine võib olla keeruline. Lihtsamaks teeb asja püsikorraldus ja tegemist ei pea olema üldse suure summaga.

10. Tüüpiline: paranda oma suhet. Selle asemel: tee iga nädal midagi väikest, mis näitaks su kallimale, mis ta sulle tähendab. See ei pea olema suur žest, see võib olla ka pisiasi, näiteks kallistus.

11. Tüüpiline: ära lükka asju edasi. Selle asemel: kriipsuta iga päev tegemist nõudvate asjade nimekirjast üks asi maha. Prokrastineerimist maha jätta pole kerge. Et asju paremini kontrolli alla saada, keskendu parem sellele, et tõmbad iga päev oma tegemist ootavate asjade nimekirjast ühe asja maha. Ära ärritu, kui sa kõike korraga ei jõua!