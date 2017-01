Kala kalambuuriga

Koržetsite peret on söögikohas tegelikult veel: selle seintel ripuvad Kaarli ema Laura Koržetsi meremaalid. Ja üleüldse, kõik, kes Kalambuuris töötavad, on üks mõnus kamp ja otsekui väike pere.

Kui uurida isalt, miks just poeg Kalambuuri köögi enda kätte võttis, muutub too mõtlikuks. «Passi tuleb vaadata. Ei jaksa enam kümme tundi järjest köögis jalul olla. Kiirust on pealegi restoraniköögis vaja,» põhjendab ta.

Kuidas aga Kaarel kalakokana on? Mõttepaus venib pikaks.

«See oli kunagi köögis meeldiv üllatus, kui sain aru, et Kaarel mitte ainult et oskab hästi süüa teha, vaid et tal on selleks ka annet. Vaat et rohkemgi kui minul. Ja see on elus väga tähtis, kui saad teha seda, milleks sul on annet,» arutleb isa. Kui Kaarel on köögis, on isa hing igatahes rahul ja ta võib olla kindel, et 99 protsendil juhtudest ei anna selle kallal, mis taldrikul, sugugi viriseda. Lõpuks lisab ta kergelt muheledes, et võib-olla see siiski tuleb sellest, et Kaarel on lihtsalt rohkem köögis kui tema. Mõlemad naeravad.

Poeg arvab, et eks tema kokatöö ja pererestoran ole asjade loomulik käik ning mingi kokageen on tal isalt ja isaemalt päritud küll. «Oh neid vanaema tehtud Vene stiilis pirukaid,» meenutab Kaarel. Päris palju kala söödi tema lapsepõlvekodus samuti – haugi, ahvenat, säinast. Seda, mida isa õngega kätte sai, sest poelettidel polnud kalavalik suurem asi. Kui isa Koržets õpetas hommikutelevisioonis rahvast kala valmistama, hakati teda kutsuma õpikööke tegema, ja Kaarel lõi seal külaliste kostitamisel kaasa. Erinevalt isast ta suur kalamees veel ei ole. Aga Eesti ühe põhjalikuma kalateose, peaaegu et kalaentsüklopeedia mõõtu «Vladislav & Kaarel Koržetsi suure kalaraamatu» tegemisel oli ta osaline küll. See töö võttis aastaid, eriti isal.

Siis toob peakokk pildile õrnsoolasiia, mille praavitamisel on abiks võetud ka piisake viina. «Siig on niigi hea, aga see siin on eriti hea,» kiidab Koržets seenior. Mis põhiline, see on värske, sama päeva kala. Ja värskus loeb kala maitse puhul kõige rohkem. Eriti puudutab see rahvuskala räime. Nii kui räim on seisnud, kaotab see igasuguse võlu. Muidu aga – räimefileed vahukoore-munasegusse seisma, siis rukkijahu-soola-pipra paneeringust läbi ja pannile või sisse.

Merelõhn ja selged silmad

«Siig on minu lemmik, mõnus kala,» ütleb Koržets juunior. Koha meeldib talle samuti – üldse, valged kalad istuvad kuidagi rohkem. Kumbki neist kahest kalast ei taha erilist vaeva: siig on imehea õrnsoolatult, koha võis praetult. Praekoha meeldib Kaarlile ka Poola kastmes või Mannerheimi stiilis ehk riivsaias ja paprikapulbris paneeritult. Valge pipar, sool ja maitsevõi mädarõikaga on samuti selles retseptis kirjas.

Ka punasel kalal pole häda midagi. Ehk on seda liiga palju söödud, kuid kalarestorani menüüs peab see alati olema, sest inimesed küsivad lõhet ja forelli palju. Mõnusat lahtist pirukat võib neist samuti teha. Kaarli üks variant käib nii: laotad ahjuvormi laiali pärmi-lehttaina, siis paned terve forellifilee peale. See tuleb omakorda katta basiilikupesto ja mozzarella-juustuga, sikutada tainaservad veidike kala peale ning lõpuks ahju küpsetama panna. Aga lõhet või forelli võib ka lihtsalt õhukese pestokatte all küpsetada.