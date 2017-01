Dagmar Lamp: Tinderi algõpetus ehk kuidas leida ideaalset partnerit

Ma püüdsin talle selgitada, et kuigi ma saan tema mõttest väga hästi aru, ei suuda ta tõenäoliselt tegelikult päris hästi mõista, mis tunne on olla vallaline naine tänapäeva kohtingubasseinis. See, mis siin toimub, on kohati päris jõhker. Asja võttis väga hästi kokku mu hiljuti vallaliseks saanud sõbranna: «Kui ma sind varem kuulasin ja sa kogu aeg hädaldasid, et deitimine on nii raske, arvasin ma, et sa pingutad üle. Aga nüüd ma tean, see ongi täiesti brutaalne maailm!»

Seda kolumni ajendas aga kirjutama ka teine sõbranna, kes kurtis, et ta tahaks küll. Noh, deitida ja end nii-öelda mängu asetada, aga hästi nagu ei oska. Kuidas siis ikkagi selle kohtingumaailmaga hakkama saada?

Asi pole hariduses või selle puudumises

Loo alguses viidatud mu hea ettevõtjast sõber, kes on tõeline self made man ja kelle edulugu võiks olla paljudele eeskujuks, tal on, jah, õigus. On tõsi, et kui me pidevalt jõhverdame selle kallal, kuidas Eestis on haritud naiste kohta liiga vähe haritud mehi, siis me sätime fookuse natuke valesse kohta. Asi ei ole ju hariduses või selle puudumises, ma olen alati öelnud, et tegelikult pole vahet, kas või milline paber sul taskus on. Asjad, mis mulle loevad, neid ei saa alati mõõta baka-kraadiga. Aga kui sa logid Tinderisse ja su ees on sadu mehi, siis kuskilt pead sa alustama. Ja kuna mulle meeldivad inimesed, kellega ma saan rääkida erinevatel teemadel, alates kvantfüüsikast ja USA poliitilistest nüanssidest lõpetades viimaste seksiuuringutega, siis paratamatult pean ma kuidagi neid sadu inimesi selekteerima, kas pole? Ja üks väga lihtne ja lollikindel viis selleks on haridus, või pigem, haritus. Ning see paratamatult kumab läbi viisist, kuidas inimene kohtingusaidil kirjutab. Ma võin vaadata mööda mõnest õigekirjaveast, sest teen neid isegi, aga süstemaatiline halb suhtleja saab kahjuks minu poolt unmatch'i. See ei tähenda, et ta oleks halb mees – ta lihtsalt pole õige partner minule.

Kuidas siis ikkagi alustada?

Küsisin ka teistelt oma vallalistelt sõbrannadelt, millist nõu nad algajale deitijale annaksid. Üks peamisi asju ongi see imelihtne tõde: sa pead valima. Sa ei saa anda igale inimesele, kellega sa match’id, võimalust. Paraku nii see on, sa pead selekteerima ning selles pole midagi halba. Me kõik valime, Tinderis kõigepealt valid sa pildi ja profiili põhjal, nö järgmises voorus juba järgmiste näitajate põhjal. Üks sõbratar tõdes, et tema strateegia on püüda lühikese aja jooksul võimalikult palju teada saada. Tasub hoolega tähele panna, mida ta räägib ja kuidas ta seda teeb – ning selle põhjal teha omad järeldused. On ta lühikest kasvu ja sellepärast kompleksides? Elab ta emaga ja mitte ainult selleks, et hoida raha kokku korteriostu sissemakseks? Väldib ta teatud teemasid ning kas selle põhjuseks võib olla tõsiasi, et ta on abielus?