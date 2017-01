Neli teaduslikult tõestatud nippi, mis muudavad sind õnnelikuks

Just nemad on pühendunud sellele, et uurida, mis muudab meid muuhulgas ka õnnelikuks, kirjutab Business Insider. UCLA neuroteadur Alex Korbil on mitu head nõuannet, mis aitavad elus õnnetunnet luua.

1. Kõige olulisem küsimus, mida küsida, kui sa oled õnnetu. Mõnikord tundub, et su aju ei taha, et sa oleksid õnnelik. Sa tunned süütunnet või häbi. Miks? Usu või mitte, aga just süütunne ja häbi käivitavad ajus premeerimistundega seotud piirkonna. Ning sa ka muretsed palju, miks? Lühikeses plaanis paneb see su aju natuke paremini tundma – jääb mulje, et vähemalt sa justkui teed midagi oma probleemide lahendamiseks. Aga muidugi on tegemist pikemas perspektiivis väga halbade lahendustega. Seega soovitavad teadlased sul madalhetkel endalt küsida: mis on see asi, mille üle sa tänulik oled? Tänulikkus tõesti mõjutab su aju ka bioloogilisel tasandil ning stimuleerib su keha eritama heaoluhormoone dopamiini ja serotoniini. Ning isegi kui asjad on nii halvasti, et sa ei suuda ühtki head tänulikkuse põhjust välja mõelda, polegi see tähtis – ainuüksi fakt, et sa otsid neid põhjuseid, mõjutab keha positiivselt.

2. Sildista negatiivsed tunded. Sa tunned end kohutavalt. Olgu, nüüd anna sellele tundele nimi. Oled sa kurb? Ärevil? Vihane? Ja nii lihtne see ongi! Kõlab rumalalt? Su aju vaidleb sellele vastu. Emotsioonide allasurumine lõppeb krahhiga, kuid nende tunnistamine ja neile otsavaatamine aitab neid ka lahendada.

3. Võta vastu otsus. Oled sa kunagi tundnud, kuidas pärast otsuse vastuvõtmist su aju lõpuks ometi saaks justkui puhata? See pole kokkusattumus. Ajuteadus on leidnud, et otsuste tegemine vähendab muretsemist ja ärevust ning aitab ka probleeme lahendada. Otsuste vastuvõtmine muudab sinu perspektiivi ning rahustab ka su närvisüsteemi.

Jah, otsuse vastuvõtmine võib olla väga raske ning ka siin on neuroteadusel vastus olemas. Sa pead vaid «piisavalt hea» otsuse tegema, see otsus ei pea olema täiuslik ja sajaprotsendiliselt õige. Kui sa püüad olla täiuslik, ujutad sa oma aju emotsioonidega üle ning see tekitab tunde, et asi pole enam sinu kontrolli all.

Lisaks aitab otsuste tegemine suurendada kehas dopamiini hulka – kui sa võtad otsuse vastu ning saavutad tulevikus hea tulemuse, tunned sa end palju paremini kui siis, kui hea tulemus oleks juhuslikult ja pingutamata juhtunud. «Me mitte ainult ei vali asju, mis meile meeldivad, vaid meile ka meeldivad asjad, mida me valime,» ütleb Alex Korb.

4. Puuduta inimesi. Me kõik tahame tunda, et teised armastavad ja hindavad meid, ilma selleta on maailm valulik koht. Katsed on näidanud, et kui me kogeme eemaletõukamist, tajub meie aju seda reaalse füüsilise valuna. Suhted on väga oluline osa meie õnnetundest. Kui sa tahad sellele veelgi kaasa aidata, siis puuduta inimesi rohkem, nii vabaneb su kehas heaoluhormoon oksütotsiin. Puudutusel on võimas jõud, me lihtsalt ei oska seda piisavalt hinnata. Uuringud on näidanud, et neli nädalat järjest iga päev vähemalt viis korda kallistades suurendad sa oma õnnetunnet märgatavalt.

Alex Korb võtab asja kokku: «Kõik on omavahel seotud. Tänulikkus parandab und. Uni vähendab valu. Vähem valu tähendab paranenud tuju. Keskendumine ja planeerimine vähendab ärevust, mis suurendab keskendumisvõimet ja planeerimisoskust. Keskendumisvõime ja planeerimine aitavad võtta vastu otsuseid. Otsuste vastuvõtmine vähendab ärevust ja parandab rahulolu. Rahulolu annab sulle rohkem põhjuseid olla tänulik, mis tähendab, et see ülespoole liikuv spiraal jätkub. Rahulolu omakorda tähendab, et sa teed tõenäolisemalt trenni ja oled sotsiaalne, mis vastutasuks teeb sind õnnelikumaks.»