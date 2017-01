Heidi Ruul: sulle, kes sa lepid vähemaga, kui sa tegelikult väärid

See kiri on mulle, mu kallitele ja ka sulle, armas võõras. Sulle, kes sa oled sellest kõigest parem. Sulle, kes sa väärid kogu maailma õnne, sest enamasti sead sa kõigi teiste heaolu enda omast ettepoole.

Ära lase inimestel enda peal trampida! Aitab ahelatest ja ahistamisest. Murra vabaks, sea enda huvid esikohale ja leia keegi, kes on vähemalt sama napakas kui sa ise. Inimene, kes hoolib ja teeb seda siiralt, südamepõhjast ja kogu hingest. Inimene, kelle jaoks on sinuga veedetav aeg prioriteet, mitte rutiinne kohustus.

Ära lepi kunagi kaaslase või sõbraga, keda sa mingil põhjusel usaldada ei saa. Põhjus pole siinkohal oluline – hetkest, kui kaob usaldus, pole enam tagasiteed.

Sa oled iseseisev ja ükski inimene ei täienda sind. Sa oled ise aastast aastasse ropult vaeva näinud, et olla see, kes oled ning jõuda sinna, kus oled. Terves selles pagana galaktikas ei eksisteeri isegi mitte poolt põhjust, miks sa peaksid leppima kellegagi, kes ei kohtle sind kui kullatera.

Sa väärid paremat! Ära otsi talle enam vabandusi. Sa väärid kedagi, kes tahab olla sinuga ja ainult sinuga. Sinu rõõm on tema kõige suurem rõõm. Sinu valu on tema kõige suurem kurbus. Sa tead, et see on nii, sest tema rõõm on ju sinu kõige suurem rõõm ning tema valu sinu jaoks suisa talumatu.

Ära otsi armastust. See leiab sind ise, just siis, kui sa seda kõige vähem oodata oskad. Klišee, ma tean. Ometigi just nii see on.

Vaata enda ümber pisut ringi. Sa näed oma kalleid sõpru, kes on aastatega sinu jaoks maailma ägedaima turvavõrgustiku loonud, sa näed oma perekonda, lapsi. Mida sa neile ennast vastu maad surudes ja teistel enda peal trampida lastes õpetad? Oma uhkust alla neelates? End pidevalt ohverdades?

Sa tead, et see pole sinu jaoks õige. Sa tead, et sa väärid paremat. Minu meelest on hästi oluline mõista, et see inimene ei pruugi ilmtingimata sinu vastu isegi pidevalt õel olla või õhtuti popcorni asemel sinu närve krõbistada, vaid piisab juba pelgalt sellest, et ta ei pinguta sinu õnne nimel grammigi. Sina ju pingutaksid? Tema õnne nimel? Teeksid ükskõik mida, et ta õnnelik oleks? Ma tean, et mina teeksin.

Me kõik oleme pelgalt vähem või rohkem emotsionaalsed lihatükid, kes on end mingil hetkel kellelegi pühendanud. Ma tean, et paljud ei ole minuga kindlasti nõus, aga emotsionaalsed investeeringud on selles maailmas need kõige hinnalisemad. Hetk, kui hakkad oma investeeringu tasuvuses kahtlema, on ühtlasi ka hetk, kui tuleks koheselt reageerida, päästa, mis päästa annab ning soodsa olukorra tekkides uus ja parem investeering teha.

Aasta algus on traditsiooniliselt sobiv aeg erinevate kardinaalsete muutuste ellu viimiseks. Kõige olulisem asi, mida keegi üldse enda jaoks teha saab, on üks korralik suurpuhastus. Viska oma elust välja kõik need inimesed, kes sulle pidevat peavalu valmistavad. Kõik need, kelle päeva tipphetk on see, kui nad saavad sind kuidagi salvata või mõnes lahtises haavas nuga keerata. Löö uks kinni kõigi nende ees, kes toovad sinu ellu endaga rohkem kurbust kui rõõmu ja päris kindlasti nende ees, kes sulle pidevalt haiget teevad.

Sa väärid parimat ning ainult parimat! Ära tee allahindlusi, mitte kellegi ega millegi osas. Ammugi siis enda õnne osas.

Paremat uut aastat soovides,

H.