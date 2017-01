Meestele: viis märki, et sa oled hea partner

Suhted nõuavad teatud pingutust ja vahepeal võib tunduda, et üksi oleks palju lihtsam, aga koos on jällegi lõbusam. Kas sa tead, kuidas olla hea partner? BoldSky vahendab viis märki, mis näitavad naisele, et sa oled hea kaaslane.

Sa ei proovi teda muuta. Sa aktsepteerid oma kaaslast ja ei juhi pidevalt tähelepanu tema vigadele. Loomulikult on sul õigus oma arvamusele, aga sa ei taha teda muuta. Sa ei anna hinnanguid. Inimestel on erinevaid omadusi ja mõnedega kaasnevad näiteks sellised sildid nagu «hea» ja «halb». Partnerina ei pea sa oma kaaslast ühtegi kategooriasse lahterdama, sest sa armastad teda. Sinu eesmärk on tema õnn. Sa tahad teha teda õnnelikuks ja see ei tähenda, et sinu soovid jääksid tahaplaanile. Loomulikult teed sa teatud asju ainult iseenda jaoks, aga su peamine eesmärk on teda naeratamas näha. Sa ei proovi kogu aeg vaidlusi võita. Sul ei ole ja peagi kogu aeg õigus olema. Sa lased ka temal vaidlusi võita. Sa oskad öelda «anna andeks». Keegi meist ei ole täiuslik. Kõige parem on oma vigu tunnistada ja nende eest vabandust paluda, kui see on vajalik.