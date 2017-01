Lugeja pahandab: kas mehed ongi ainult ressursiallikas? Ehk mõtestaks elatissüsteemi ümber!

Nüüd aga probleemist, mis tekkis. Mees ei taha lapsi enam juurde saada. Mitte, et tal oleks midagi laste vastu, ei. Aga miks, seda ta algul rääkida ei tahtnud, ju oli häbi. Tundsin end tõsiselt muserdatuna. Miks ometi? Üle aasta ootasin ja lootsin, et ta meelt muudab või vähemalt ütleb, miks. Viimaks sain ka vastuse. Ta ei saa omale rohkem lapsi lubada. Raha ei teeni niipalju, et tunneks end tulevikus turvaliselt. Mainin siinkohal, et ta teenib üle keskmise eesti palka. Pärast alimentide maksmist aga summa väheneb niivõrd, et ta kartis, et uut majanduslikku krahhi ta enam üle ei ela. Hiljem tunnistas, et alles pärast lahutust sai ta teada oma õige väärtuse.

Seejuures on veel häiriv asjaolu, et omade ja eelnevate laste vahel tekib rahaline vahe. Eelnevad lapsed peavad saama eelisõiguslikult raha ja kuidas uue pere lapsed üles kasvatatud saavad, pole enam riigi asi, ehk alimente makstes uusi lapsi arvesse ei võeta. Kohtulahendid on ühesed – haruharva vähendatakse elatisraha suurust, enamasti hakatakse juurdegi maksma.

Viimaks saabus mu õnnepäev. Mees sai palgakõrgendust ja see lubab nüüd meie perre ka uue ilmakodaniku. Olen õnnelik. Aga õnn ei kesta kaua. Kuna miinimum palk kasvab ennak-tempos, kasvab ka makstav elatis. Tulevikuväljavaated on tumedad. Kahe aasta pärast, kui kõik samas vaimus jätkub, olen sunnitud ülal pidama hakkama osaliselt ka oma elukaaslast. Palk ei jõua järele. Kas tõesti mehed on kui ressursiallikas? Ja kui mees on oma «ülesande» täitnud, võib ta nagu kaltsu minema visata ja helge elu on garanteeritud! Seejuures ühiskonna seisukoht on, et ära võta «teise käigu» meest. Kus on võrdõiguslikkus?! Et kui mees on oma «ülesande» täitnud, on tema edasine kohus oma elu sinnapaika jätta? Pole ime, et tillid püksi jäävad! Kellele on vaja, et temast saaks ori ilma õnneta? Rääkides orjusest – kui pangaorjuse puhul miinimumelatis jäetakse mehele alles, siis alimentide puhul pole oluline, et mees ise toime tuleks. Elatis peab saama makstud, mees elagu sellest, mis järele jääb. Kui jääb.

Kardan südamest, et alanud aastal kahe-, või lausa kolmekordistub enesetappude arv meeste hulgas, kes süsteemi poolt nurka mängitakse. Isegi lahutus või rohkem teenimine ei aita, kui just kolmekordset palgakõrgendust silmapiiril pole. Seejuures on kummaline, et meestele poleks justkui enam kui kahe lapse üleskasvatamist ette nähtudki.

Tulevik on tume. Ja mitte ainult meie majanduslik heaolu, vaid kogu Eesti rahva tulevik. Kui mehed keelduvad laste saamisest, siis ei ole ka noori uusi eestlasi. Kui me just hordides «uusi eestlasi» sisse ei vea. Tulevik on meeste kätes, võidelge enda eest! Kaua see feminismiteema teid enam alla surub. Pole enam nurka, kuhu end kokku pigistada. Nüüd nagu ongi see koht, kus tuleb häbi maha suruda ja tunnistada, et jah, tehakse küll liiga!