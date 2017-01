Kolm põhjust, miks treenida koos personaaltreeneriga

Väga paljud trennihuvilised leiavad, et personaaltreeneri palkamine on liiga kallis. Sellest olenemata kinnitab enamik, et see oleks kõige tõhusam viis, kuidas vormi saada. Siin on kolm põhjust, miks palgata personaaltreener isegi, kui saad seda lubada ainult lühiajaliselt.