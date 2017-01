Kõige rohkem lapsi eostatakse just täna

Peod on nüüd peetud ja kätte on jõudnud hea võimalus kallimaga kvaliteetaega nautida. Kui uskuda Briti viljakuseksperte, on 2. jaanuar laste eostamiseks kõige aktiivsem aeg. Naiste rasestumise aktiivsem hetk on isegi minutipealt välja arvutatud - kell 10.36, edastab Daily Mail.

Channel Mum viis 2139 paar seas läbi ka küsitluse, millest tuli välja, et pühade ajal on armatsemiseks rohkem aega ja üldiselt ollakse siis kõrgendatud meeleolus. Viimasele aitab kindlasti kaasa ka suurenenud alkoholi tarbimine.

Paljud paarid on raseduse teadlikult planeerinud jõulu- ja aastavahetuse paiku, et laps sünniks septembris. Tänu sellele on võimalus, et laps on kooli minnes klassikaaslastest vanem ja tal on seetõttu mõnevõrra lihtsam.