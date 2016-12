Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Veevalaja

Tervis

Suurt tormamist tuleks vältida, vajad vahepeal aega taastumiseks, aga ka endasse vaatamiseks. Vaid julgus oma puudustele ja hirmudele otsa vaadata aitab sul saada paremaks ja julgemaks inimeseks. Sügise poole hoidu külmetumast ja viirushaigusi üles korjamast.

Karjäär

Tööasjus pane rõhku stabiilsele kohusetundlikule tegutsemisele. Ambitsioonid võivad olla küll tohutud, ent pingutus kõrgema ametikoha nimel ei suju sugugi kergelt. Rahaasjus võid olla edukas juhul, kui ajad äri koos usaldusväärse partneriga. Võite teha vägagi kasulikke tehinguid ja investeeringuid. Omapäi ära olulisi finantsotsuseid vastu võta – esineb hetki, mil see on riskantne. Suvekuudel on oht valearvestuste tegemiseks. Ka võib keegi üritada sind sihilikult petta, et omakasu saada. Koostöö on esmatähtis, aga selle laabumist pole just lihtne saavutada. See eeldab kompromisside tegemist, seega mõnikord ka põhimõtetest taganemist ja oma huvide tagaplaanile jätmist. On hetki, mil ego tuleb lihtsalt maha suruda! See on keerukas kunst, mida pead õppima.

Armastus ja suhted

Tee panus juba toimivatele suhetele, ära näe vaeva ideaali otsimisega. Üllatuslikke kohtumisi võib aeg küll tuua, ent võimalus saatusliku armastuse tekkeks on väike. Ära oota armsamalt kingitusi ja huvitavaid ettepanekuid, tee neid ise! Oskad ellu vaheldust tuua. Romantilised suhted kulgevad eriti ladusalt juulis-augustis, siis võiksid kallimaga koos puhata, miks mitte ka reisile minna. Aasta viimastel kuudel võid tunnetada suhetes konkurentsi, pole välistatud armukolmnurka sattumine. Nii võib raevukalt pead tõsta sulle mitteomane tunne – armukadedus.