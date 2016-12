Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Kaljukits

Kaljukitsedel (eriti 5. ja 9. jaanuari vahel sündinuil) on tohutult tahtejõudu, neil on erakordne võimalus teha suuri muudatusi, sooritada täielik läbimurre. Sel perioodil sündinuil on ohtlik kümne küünega kõigest vanast ja oma aja äraelanust kinni hoida – sel juhul tulevad muudatused vastu nende tahtmist.