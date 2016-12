Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Ambur

Tervis

Pead ennast väga hoidma. Energiatase ei ole kõige kõrgem. Sind võib räsida sisemine pinge, eneses kahtlemine. Kui tunned end väsinuna, võta aega puhkuseks ja taastumiseks. Ära mõtle töömõtteid voodis enne uinumist – nii ei pruugi sa üldse sõba silmale saada. Kevadel väldi olukordi, kus on oht viga saada.

Karjäär

Sul tuleb olla kohusetundlik, töökas ja visa. Ei maksa üritada kohustustest kõrvale hiilida ega neid kellegi teise kaela veeretada – sellega teed olukorra enda jaoks vaid raskemaks. Tee läbi need õppetunnid, mida elul on pakkuda – sa saad tugevamaks ja targemaks! Ole enda vastu aus, julge ka oma hirmudega silmitsi seista – see on ainus võimalus nende seljatamiseks. Karjääris võib aasta olla otsustava tähtsusega. Sinu edusamme märgatakse, küllap jääd silma ka autoriteetsetele isikutele. Võimalik on tõus karjääriredelil või siis liikumine laiemaid eneseteostusvõimalusi pakkuvale töökohale. Võib ka juhtuda, et saad soodsa tööpakkumise välismaalt.

Armastus ja suhted

Sa ei ole eriti seltskondlik ja see vähendab uut tutvuste loomise võimalusi. Parimad võimalused armastuses õnne leida on maikuus, ent samal ajal peab arvestama ohuga petta saada. Keegi võib üritada sinuga sidemeid luua omakasupüüdlikul eesmärgil. Suvi tuleb nostalgiahõnguline. Taas võib ilmuda silmapiirile inimene, kellesse kunagi kõrvuni armunud olid. Ehkki aeg on teid muutnud, võivad tunded olla säilinud. Proovige uuele ringile minna juhul, kui selleks ei pea toimivaid suhteid katkestama.