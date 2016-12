Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Kaalud

Tervis

Tervise pärast muretsed rohkem kui asi väärt. Ettevaatlik pead olema ravimite tarvitamisel – mõni neist võib esile kutsuda allergiat. Aasta viimane kolmandik on hea aeg reisides akude laadimiseks. Niisama rannal peesitamine ei anna kuigi palju. Kvaliteetne on puhkus siis, kui õnnestub midagi uut näha ja kogeda, silmaringi laiendada ja targemaks saada.

Karjäär

Palju energiat läheb äriasjadesse, küllap alustad mingi huvitava projektiga. Kui algus ongi väga hoogne, ära arvesta, et kõik mühinal edeneb. Kui kiirustades vigu teed, kaotad kontrolli olukorra üle. See võib viia üllatuslike sündmusteni, eriti kui oled sündinud 7. ja 13. oktoobri vahel. Kolleegide motiive on raske mõista, see teeb koostöö keerukaks. Ülemused võivad jagada ebaselgeid töökäske. Õnn saabub sinu õuele septembris, siis tõuseb energiatase ning lähed sügisele optimistlikult vastu, pea täis uusi lennukaid maailmavallutamise ideid. Tasub silmaringi avardada ja teadmisi koguda, huvitavate inimestega tutvusi sõlmida.

Armastus ja suhted

Sulle pakuvad huvi omapärased, ebatavaliste asjadega tegelevad inimesed. Otsid pigem põnevust kui turvalisust ja stabiilsust. Kui oled pikaajalises suhtes, siis üritad rutiinist välja murda, teha koos midagi tavatut, mis sädeme uuesti särama lööks. Parim aeg suhete arendamiseks, aga ka tekkinud tülide lahendamiseks on aprillikuus. Inimestest, kellega on raske suhelda, tasub pigem eemale hoida.