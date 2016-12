Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Neitsi

Tervis

Enesetunne on hea ja energiatase kõrge. Kui peaksidki haigestuma, toibud taas jõudsalt. Kui sind on vaevanud mingi krooniline haigus, võid sellest targa tegutsemise korral lõplikult vabaneda. Söögiisu võib olla tavalisest suurem, raskem on ennast kontrollida. Kehakaalu tõusu oht.

Karjäär

Õnn on sinuga septembri alguseni. Ära seda aega niisama elu nautides mööda saada, tee suuri plaane ning pühendu sellele, et õppida ja ennast arendada. Küllap tekib uusi perspektiive ja avaneb häid võimalusi – haara kinni sellest, mis sulle tõeliselt huvi pakub! Edu tõotab koostöö välismaalastega. Kui tegeled oma kutsumusega, siis küllap leiad ka viisi, kuidas selle abil sissetulekut suurendada. Suvel ole eriti kriitiline info suhtes, mis sinuni jõuab – see võib olla pooleldi või täielikult vale. Ära lase kuulujuttudel end ärritada, ära võta neist lähtudes millegi ega kellegi suhtes seisukohta. Et tõtt teada saada, pead tähelepanelik olema ja süvenema.