Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Lõvi

Tervis

Saad väga hästi aru, mis su kehale ja vaimule head, mis aga halba teeb. Suhtu endasse austusega, hoolitse enda eest. Kui hakkad väsima, kosuta end mõnusa luksusliku puhkusega. Septembris-oktoobris ole ettevaatlik, siis võib ülepingutus kergesti haiguse kaasa tuua. Ka on oht end sportides vigastada.

Karjäär

Soodne aasta äritegevuseks. Tahad iseseisvalt otsuseid teha. Asjad edenevad kiiresti, lihtne on leida uusi koostööpartnereid ning kasulikke kliente. Küllap õnnestub sul tegevust laiendada. Kohati võid küll laiskust tunda – asjad edenevad ju hästi, tundub, et mis siin enam pingutada! Ometi ei saa arvestada kestva eduga. Soodne periood on mööduv, see tuleb ära kasutada ja väsimatult tegutseda. Mööda poode käies on sul raske oma rahakotiraudu suletuna hoida – ilusad asjad pälvivad tähelepanu ja kohati valdab sind vastupandamatu kihk ohjeldamatult kulutada. Proovi olla mõistuspäraselt kokkuhoidlik.

Armastus ja suhted

Väärtusta neid inimesi, kes su kõrval juba olemas on, flirtimiseks ja uute armusuhete alustamiseks ei ole see parim aasta. Kui oled üksik, võid uue kaaslase leida lähimast suhtlusringkonnast. Ettevaatlik ole reisidel suhete arendamisega, sellega kaasneb oht petta saada. Võõraid inimesi ei ole kindlasti mõistlik esimesest hetkest usaldama hakata, käitugu nad ükskõik kui kenasti! Suhtlemine lastega võib olla paras proovikivi – pead nende mõistmise nimel pingutama, eriliselt kannatlik olema.