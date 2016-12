Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Vähk

Tervis

Mida sa ka ei teeks – ära hinda oma võimeid üle. Liigne pingutamine ja mõttetu muretsemine ei mõju su tervisele hästi. Kõige tavapärasem viirushaigus tuleb korralikult välja ravida, muidu on tüsistused kerged tekkima. Teadvusta endale, et kõige tähtsam asi maailmas on tervis, ning hoia ennast.

Karjäär

Tööelu on üsna heitlik, muret on rohkesti, rahulolu aga vähe. Hästi edeneb nii kirjalik kui ka suuline sõnaseadmine. Võimalik, et asjaajamised viivad sind Eestimaa eri nurkadesse. Igapäevaseid kohustusi on su õlul hulganisti, kohati tundub koorem lausa rängana. Võid meelehärmiga avastada, et ei saa oma teadmisi tööl piisavalt rakendada – kolleegid ei pruugi su arukaid nõuandeid kuulda võtta. Proovi olla tasakaalukas, planeeri oma tegevust rahulikult ja vali õige tempo. Suvekuud on pingelised, asjad sujuvad kenasti novembris-detsembris.