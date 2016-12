Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Kaksikud

Tervis

Üsna muutlik aeg, palju sõltub muidugi su enda igapäevaharjumustest, sellest, kui palju endast hoolid. Proovi säilitada rahu, ära riku närveerimisega oma tervist ja heaolu! Juunis ole ettevaatlik, väldi ekstreemsete hobidega tegelemist ja ole ohtlike tööriistade ning teravate esemete käsitsemisel äärmiselt hoolikas. Sügisel võiksid ette võtta põhjalikuma tervisekontrolli arsti juures.

Karjäär

Töises elus on edasiviivam aeg kevadel. Paraku järgneb keerukam periood suvel, mil asjad ei edene enam ootuspärase kiirusega. Võimalik on sisemine segadus – tunned küll tohutut tüdimust ja tahaksid muudatust, ent sul pole selget sihti, kuhupoole samme seada. Ära tee tähtsaid otsuseid hetkeemotsioonide ajel! Pühendu pigem igapäevakohustuste hoolikale täitmisele kui lennukatele tulevikuplaanidele. Arvesta, et enne uute huvitavate ülesannete juurde asumist tuleb vanu vigu parandada.

Armastus ja suhted

Hoolt tuleb kanda püsisuhete eest, vältida aga juhusuhteid. Aprillis-mais võib taas leekima lüüa kunagine armastus. Pere on sel aastal esmatähtis. Küllap avastad, et sul on vanematelt inimestelt mõndagi õppida, samas oskad ka ise neile mingites küsimustes hüva nõu anda. Sügiskuud toovad rõõmu ja lusti, rohkem võimalusi flirtimiseks, hobidega tegelemiseks, lõbutsemiseks ning loova eneseväljendusega silma paistmiseks. Kui oled lapsevanem, annavad järeltulijad sulle küllaga põhjust rõõmustamiseks ja nende üle uhke olemiseks.