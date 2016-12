Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Sõnn

Tervis

Kui suudad olla mõõdukas, püsib tervis normis terve aasta vältel. Energiatase on kõige kõrgem aprillis-mais. Aasta viimastel kuudel tunned end suurepäraselt, samas on oht oma võimeid üle hinnata. Sel ajal on väga tähtis, et annaksid kehale pidevalt füüsilist koormust. Ka peaksid siis oma toidusedelit hoolikamalt jälgima.

Karjäär

Tööasjad sujuvad ilmselt stabiilselt. Kui tahad kõrgemale ametiastmele pürgida või ülemuselt palgatõusu kaubelda, tee seda aasta esimestel kuudel. Aprillis ja mais ole dokumentide vormistamisel ja kokkulepete sõlmimisel ettevaatlik ja punktuaalne. Vead võivad tekkida liigsest kiirustamisest ja lohakusest. Võimalik, et suudad hobist kujundada endale lisasissetulekuallika või siis lausa põhitöö. Suhtle kindlasti erialase ringkonnaga nii Eestist kui piiri tagant – teistelt saad häid ideid ja nõuandeid.

Armastus ja suhted