Vaata, kas 2016. aasta horoskoop läks täide: Jäär

Eelnevad aastad on Jäärale pakkunud rohkelt ootamatusi ning õpetanud teda kiiresti muutuvate oludega kohanema. Nüüd on olukord märksa rahulikum. Üllatusi ja uperpalle pakub ajajärk eelkõige neile, kes sündinud 6. ja 13. aprilli vahel. Võtke elu kui seiklust, kuid ärge loobuge hetketujude ajel vanast ja väärtuslikust.

Tervis

Sa lausa pakatad optimismist ja elujõust! Tervis püsib suurepärane, kui end hoida mõistad ja liialdusi väldid. Kindlasti tuleb sul regulaarselt sporti teha ning jälgida ka toitumist. Magusaisu võib olla tavapärasest suurem. Kui hõrgutistel mõõdutundetult hea maitsta lased, hakkab kaalunumber kiiresti tõusma.

Karjäär

Teed tööd optimistliku õhinaga, tunned, et see arendab sind. Tööpõld võib laieneda ja uusi väljakutseid pakkuda. Suvel tuleb tegemist minevikus kogetuga – kas sunnib olukord sind taas ette võtma kunagi liiva jooksnud projekte või tulevad ellu tagasi inimesed, kellega oled varemgi koostööd teinud. Märtsis ja juunis tasub ette võtta otsustavaid samme karjääriredelil tõusmiseks – siis on tahtejõudu rohkesti ning paljud uksed valla. Võimalik, et tunned vajadust teadmisi täiendada. See võib tähendada osalemist koolitustel, aga ka ülikooli astumist. Kui sul on kunagi õpingud pooleli jäänud, võid tunda tarvidust neid jätkata. Tekib olukordi, kus pead oma väärtuslikke teadmisi vähem kogenud kolleegidega jagama.

Armastus ja suhted

Parimaid päevi suhete vallas on loota alates oktoobrist, mil õnneplaneet Jupiter jõuab Kaalude märki. Siis on lihtne teistega ühist keelt leida. Sa ei pea pingutama – õiged inimesed satuvad justkui iseenesest su teele. Suhted meeldivate inimestega võivad samas ka kasulikuks osutuda. Küllap tekib kontakte välismaalastega. Võib ka juhtuda, et sõidad kallimaga pikemale reisile või asute hoopiski koos haridust omandama. Aasta lõpp on soodne abiellumiseks.