Nipid, kuidas kindlustada abielu edu ja kestvus

Kolme aasta reegel. Enne abiellumist oleks tark partneriga eelnevalt umbes kolm aastat suhtes olla, vahendab Woman’s Day. 2014. aastal Emory ülikoolis läbi viidud uuringu kohaselt on enne abielu mõned aastat koos olnud paaridel suurem võimalus ka peale abiellumist kokku jääda.

Ole vähemalt 23-aastane. 2014. aastal Ameerika ajakirjas Journal of Marriage and Family avaldatud uurimuse järgi pole liiga noorelt abiellumine just eriti hea mõte. 18-aastaselt abiellunud või kokku kolinud paaridel on lahutamise tõenäosus 60%, samas kui 23-aastaselt või vanemana abiellunud paaride puhul on see vaid 30%.

Suur vanusevahe võib kurja kuulutada. 2014. aastal Emory ülikoolis teostatud uuringud näitavad, et mida suurem on partnerite vanusevahe, seda suurem on tõenäosus, et abielu lõppeb lahutusega.

Ära pane sääste suurte pulmade alla. Suursugune pulm võib olla ju iga väikese tüdruku unistus, kuid tasub kõrva taha panna, et rahaga liialdamine võib viia lahutuseni. Rohkem kui 20 000 dollarit maksvad pulmad tõstavad paari lahutamise tõenäosust lausa 46% võrra. Vähem kui 5000 dollari eest maha peetud pulmapidu aga see-eest vähendab lahutamise tõenäosust 18% võrra.

Otsi hea ja terve mees. Kui unistad kauakestvast abielust, siis tasuks end nendest vastupandamatuna tunduvatest pahadest poistest eemale hoida. Chicago ülikooli uurimuse tulemused näitavad, et meeldiv iseloom ning hea tervis võivad vanemate paaride juhul olla abielu püsima jäämisel määravateks faktoriteks.

Õppige suhtlema. 2015. aasta juunis viidi Cornelli ülikoolis läbi pikaaegselt abielus olnud inimesi käsitlev uuring. Tegemist on senini suurima ning põhjalikuma selleteemalise uurimusega. Kokku osales 700 inimest, kes on ühtekokku abielus olnud lausa 40 000 aastat. Osalejate vastustest selgus, et enamik abielu jooksul ette tulevaid probleeme on avatud suhtluse abil võimalik võrdlemisi lihtsalt lahendada. Tuleb lihtsalt suu lahti teha ja rääkida.

Majapidamistööd olgu jagatud. 2015. aastal ajakirjas Journal of Family Psychology avaldatud uuringu kohaselt on majapidamiskohustusi jagavate paaridel parem seksuaalelu ning see omakorda viib ka õnnelikuma abieluni.

Hoidke voodielu vürtsikana. Ameerika Sotsioloogia Ühingu poolt hiljuti läbi viidud uurimuse tulemusena selgus, et naised kipuvad petma eelkõige seetõttu, et nad ei ole enda seksuaaleluga rahul ning kirg ja romantika on suhtest kadunud.

Mõtle abielust kui millestki jäävast. Ameerika arsti Karl Pillemeri sõnul peaks inimesed abielusse suhtuma kui millessegi pikaajalisse ja püsivasse. Seeläbi on võimalik erinevatest probleemidest lihtsamalt üle saada ning hoitakse ära see, et inimesed liiga kergekäeliselt lahutuse sisse annavad.