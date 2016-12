Postimehe nädalahoroskoop: 31. detsember 2016 – 6. jaanuar 2017

Jäär

21. märts – 19. aprill

Aasta lõpul vaatad optimistlikult tulevikku, küllap planeerid mõttes tööalaseid käike. Vali hoolega seltskonda, kellega koos uut aastat vastu võtad – ehkki naudid pidupäevamelu, vajad ka võimalust üksi olla, ehk isegi pisut nukrutseda meenutades seda, mis möödas. Uus nädal võimaldab aktiivset koostööd.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Uue aasta võiksid sõprade keskel vastu võtta. Olulisi probleeme pole mõtet sel õhtul selgeks rääkima hakata, emotsioonid on tugevad ja võivad üle pea kokku lüüa. Pigem tehke koos midagi müstilist, viige läbi uuele aastale jõudu andev rituaal. Aasta esimene töönädal toob huvitavaid kohtumisi ja lennukaid vestlusi.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Meenuta mööduva aasta õnnestumisi, proovi ka luhtaminekute juures märgata midagi head. Ära raiska aega muretsemiseks ja põdemiseks, mine julgelt tulevikule vastu. Uue aasta esimestel päevadel kandub tähelepanu töövaldkonda. Sul tuleb paljude inimestega kontakte sõlmida ning seda on lihtne teha.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul on kombeks oma tegevusi planeerida, ent praegu tasuks võtta veidike vabamalt – aastavahetuse pidustused ei pruugi kulgeda nii, nagu eelnevalt paika panid, võid sattuda hoopis teise seltskonda. Kui seal hästi kohaned, on nii lõbusamgi. Uus nädal on hea kallimaga koos olemiseks, talle ilusate sõnade ütlemiseks.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Seekordne aastavahetuspidu võib olla omanäoline ja meeldejääv. Hea, kui saad veidikeseks ka seltskonnast eemale tõmbuda ja endasse vaadata. Tööpäevadel tasub kohe tegutsema asuda. Hästi õnnestub asjaajamine, aga ka kirjatöö. Lihtne on inimestega ühendust luua, end selgelt, arusaadavalt ja sõbralikult väljendada.

Neitsi

23. august – 22. september

Aastavahetusel ole kindlasti koos kallimaga. Arvesta sellega, et emotsioonid on tugevad, on asju, milles teil võib erimeelsusi tekkida. Ole armastatud inimesega kannatlik, ära solvu mõtlematult öeldud sõnade peale. Kui teil on vaja midagi selgeks rääkida, tehke seda uuel nädalal – siis on juba lihtsam üksteisemõistmist leida.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Pidutsedes ära unusta oma tervist, ära liialda maitsvate roogade või vägijookidega – parem on uuele aastale vastu minna, kui end esimesel hommikul reipa ja heas vormis olevana tunned. Uuel töönädalal sujub hästi nii tööasjade korraldamine kui ka koduste asjade ajamine, mitmesuguste läbirääkimiste pidamine.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Aastavahetuspidu ei pruugi kujuneda selliseks, nagu sa esialgu plaaninud oled, ent ära end sellest heidutada lase – mõnes mõttes läheb loodetust pareminigi. Tuleb arvestada, et õhkkond on küllaltki emotsionaalne. Hästi mõjub loominguline tegevus, miks mitte ka mõni müstiline rituaal. Uuel nädalal peaks õppimine ja infovahetus edukalt sujuma.

Ambur

22. november – 21. detsember

Küllap viibid aastavahetuse ajal suuremas seltskonnas, kus on väga erinevate maailmavaadetega ja soovidega inimesi erinevatest vanusegruppidest. Jätkugu sul diplomaatiat nendega suhtlemiseks! Uuel nädalal on kodune õhkkond ilmselt meeldiv ja edasiviiv, jututeemaks võivad tulla rahaasjad.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Aastalõpu üritustel võid küllaltki emotsionaalselt käituda. Ehk oled mingeid tundeid alla surunud ja praegu löövad need ikka kuidagi välja. Kui pead midagi ütlema, siis tee seda, ära võta vana aasta taaka endaga tulevikku kaasa. Kui on vaja suhteid siluda, saab seda uuel töönädalal edukalt teha.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Aastavahetus võib olla täis ootamatusi ja üllatusi. Sinu loomusega peaks see hästi sobima. Vältida tasub pillavat käitumist, raha ei ole tuulde loopimiseks – vajad seda järgmise aasta plaanide teostamiseks. Uuel töönädalal tuleb ilmselt lõpule viia asju, mis pooleli on jäänud, ehk alustada ka mingeid uusi äriläbirääkimisi.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Sind võivad vallata segased tunded. Millestki loobumine võib sulle raske olla, ent pead seda tegema ja keskenduma sellele, mis tulekul. Mida päev edasi, seda lihtsam on sul inimestega suhelda. Hästi õnnestub koostöö mõttekaaslastega, lihtne on ühist keelt leida ning plaane paika seada.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee