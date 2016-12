Viis probleemi, mis on omased intelligentsetele inimestele

Maast ja ilmast lobisemine väsitab sind. Tavalistest ja vähetähtsatest asjadest rääkimine võib sinu jaoks keeruline olla, kuna su aju on palju enamaks võimeline. Sulle tõeliselt huvi pakkuvateks teemadeks on ilmselt midagi seoses teaduse, kunsti või filosoofiaga, mistõttu tundub tühjast-tähjast rääkimine sinu jaoks lausa lämmatav. Sa sooviksid palju parema meelega vestelda hoopis mõne endaga sarnaselt mõtleva inimesega, kellega saaksite originaalseid ideid ja mõtteid vahetada.

Sa mõtled rohkem, kui räägid. Su peas keerleb tavaliselt miljon erinevat küsimust, millele sa ühel ajal vastust otsid. Seetõttu võib sul enda arvamuse ja mõtete väljendamine veidi kauem aega võtta kui keskmise intelligentsustasemega inimesel. Samuti eelistad sa rääkida vaid siis, kui sul tõepoolest midagi öelda on. Tihtipeale ei ole sind ümbritsevad inimesed aga sinu mõtteprotsesside liikumisega kursis, mistõttu võivad nad sind imelikuks, intorvertseks või eemalolevaks pidada.

Raske on armuda. Sul on raskem armastust leida kui tavalistel inimestel, kuna sa kipud armumisel ja suhtesse astumisel olema eelkõige ettevaatlik ja analüütiline. Ühest küljest on sul raske sobivat partnerit leida, kuna sa soovid, et su kaaslane oleks sama tark ja erudeeritud nagu sina. Teisalt tundud sa potentsiaalsetele partneritele tihtipeale liigselt nõudlik ja külm.

Sa oled seltskonnas kohmetu. Kuna niisama lobisemine pole sinu tugevaim külg, siis võib sul seltskonnas olla keeruline inimestega suhelda. Sul on tihtipeale tunne, et sind ümbritsevad inimesed ketravad pidevalt ühtesid ja samu teemasid, mistõttu pole sa ka otseselt huvitatud nendega vestlema asumisest. Nagu eelnevalt mainitud, siis on sulle ilmselt omistatud ka introverdi tiitel. See aga süvendab oluliselt su sotsiaalset ebakindlust.

Töö võib sulle kergesti igavust valmistada. Su aju nõuab kogu aeg uusi ja suuremaid katsumusi ning seetõttu võib töö hakata sulle aja möödudes üha üksluisemana tunduma. Kui tööst kaob nauding, siis on keeruline igapäevaste ülesannetega toime tulla ning iga tegevus tundub tuim ja nüri. Kõrge intelligentsiga inimesed peavad kogu aeg mõtlema uusi lähenemisi ning võimalusi, kuidas töö enda jaoks huvitavaks ning rahuldust pakkuvaks muuta.