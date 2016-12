Kõrbemaratoniks valmistuv Joel Juht: jooksmine puhastab nii füüsilises kui ka vaimses mõttes!

Joel, käisite Tenerifel. Mis teid sinna viis?

Otsustavaks oli päike, et saaks kuuma käes trenni teha, katsetada toidulisandeid ja pikamaavarustust ehk siis kuidas ma maratonijooksu vastu pean ning kas need lisandid sobivad mulle.

Mul oli selline rull, millega rullisin lihaseid läbi, et valu ei tekiks. Kasutasin ka toidulisandeid, et öösel saaks keha vajalikke mineraalaineid ja vitamiine ning saaks uut päeva normaalselt alustada. Kerge see polnud.

Kuidas te rasketel hetkedel ennast motiveerite? Millised on need mõtted, kui sunnite ennast jooksma, et mitte käega lüüa?

Tenerifel otsustasin joostes päikest võtta. Juba see oli hea motivaator ja andis positiivset energiat. Kui võrrelda seda jooksu varasematega, siis läksin teadmatusse, jooksin kohtadesse, kus polnud jooksurajast märke, vaid olid ülesmäkke ronimised. See oli niivõrd lahe kogemus! Atmosfäär, mis tekkis neis metsades ja mägedes, oli võimas. See oli avastamisrõõm, sest ma pole kunagi nii kõrgel keskmäestikus jooksnud. Kogesin sealses Anaga metsas midagi erilist, sest see mets on üks vanimaid, kus on iidsed puud ja sa tunned ennast justkui muinasjutus olevat. See oli üks asi, mis motiveeris minema ja avastama. Aga viimane päev oli küll raske.

Mu treeningkoormus oli juba nii suur, pidin minema veel uut kohta avastama, Masca oli vist nimi. Pidin rendiauto ära andma ja veel sada asja ära tegema ning teadsin, et varsti läheb pimedaks. Ma jooksingi tippajal, kui päike oli väljas, et mitte minna kohe hommikul pimedas jooksma ja pidin arvestama sellega, et kui õhtul läheb pimedaks, on jama, sest mul polnud pealampi kaasas.

Koht, kus ma sel õhtul jooksin, oli selline, kus ma olin varem jooksnud, mul polnud enam midagi avastada ja ma higistasin ning pingutasin, et leida uusi kohti. Jooksin maja juurest viis minutit mere äärde, sealt viis minutit kivisesse keskkonda, kus tee oli jooksu jaoks raske, aga see oli väljakutse ja see mulle jällegi meeldis. Mõtlesin kogu aeg, et kuna kõrbes ongi üks kolmandik mägine ja teravate kividega, kus on kerge jalgu murda ja väänata, ja need teravad nukid tulevad seal läbi talla, sa tunned neid kogu aeg. Sain seal oma tossud ära katsetada, õrnalt oli tunda, aga sain kinnitust, et trennijalanõud on õige valik.