Neli põhjust, miks öösiti kaua üleval olevad inimesed on targemad

Vähem stressi

BBC teatel on hiliste ärkajate elus vähem stressi ning neil on tavaliselt parem tuju kui hommikuinimestel. See tuleneb sellest, et varajaste ärkajate kehas on rohkem kortisooli – inimese peamist stressihormooni –, mis võib aga põhjustada lihas- ja peavalusid ning külmatunnet.

Rohkem kohvi

Uuringud on näidanud, et edukad inimesed tarbivad rohkem kohvi. Regulaalrsed kohvijoojad tegelevad sagedamini ka rohkemate füüsiliselt aktiivsete tegevustega, millel on aga omakorda hulgaliselt positiivseid mõjusid. Energia suurema füüsilise aktiivsuse tarvis tuleb aga sellest, et kohvis leiduv koffeiin pärsib kehas olevate adenosiini retseptorite tööd, mistõttu ei väsi inimene nii kiiresti. See aitab kehal ja ajul suurema võimsusega töötada. Kohvi joomise läbi paraneb ka inimese reageerimiskiirus, mälu ning üleüldine kognitiivne võimekus.

Loomulikult võivad ka hommikuinimesed kohvi juua, kuid varastel ärkajatel võib kohv põhjustada õhtuti unetust, samas kui ööinimesi see otseselt ei mõjuta, kuna nad on nagunii kaua üleval.

Aju on õhtuti efektiivsem

Adelaide’i ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uurimuse kohaselt suudavad inimesed õhtuti paremini õppida. Martin Sale, üks uurimuse autoritest, toob välja, et aju funktsionaalsuse varieeruvus päeva lõikes pole üldsegi mitte haruldane. Mitmed organismid on enda elurütmi seadnud just nimelt valguse ja pimeduse vaheldumise järgi, et vältida kiskjaid ning kiiremini paljuneda. Nii et sel ajal kui hommikuinimesed juba magama sätivad, kasutavad õhtuse eluviisiga inimesed ära just seda aega, mil nende aju võimekus on kõige suurem.

Tähelepanuvõime on parem

Belgias asuva Liège'i ülikooli teadlased mõõtsid hommiku- ning ööinimeste ajutegevuse võimekust ning tuli välja, et öösiti kaua üleval olevate inimeste aju on võimeline kauem suure intensiivsusega töötama. See tuleneb sellest, et ööinimeste sisemise kella rütm erineb varajaste ärkajate omast, mistõttu suudavad nad kauem enda tähelepanu suunata ja nende aju valvsus on suurem.