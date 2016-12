Asjad, mis mõjutavad inimeste arvamust sinust

Sinu käekiri. Ühe uuringu kohaselt võib inimese käekiri ja kirja suurus tema kohta nii mõndagi rääkida. Tulemused näitavad, et väikese käekirjaga inimesed on tavaliselt häbelikud, kuid väga püüdlikud ja põhjalikud, samas kui ekstravertide käekiri on tavaliselt suurem ja pilkupüüdvam. Tõsised inimesed avaldavad kirjutades pastakale üldiselt tugevamat survet. Õhuline ja lendlev käekiri näitab aga seda, et inimene on tundlik ning suure empaatiavõimega.

Sinu värv. Ajakirjas Psychology Today avaldadud artikli kohaselt on väga kõnekas ka inimese riietuses domineeriv värv. Inimesed, kes eelistavad musta on üldiselt tundlikud, loovad ning detailidele orienteeritud. Punast armastavad inimesed seevastu elavad elu täiel rinnal ning on väga ettevõtlikud. Rohelist kandvad inimesed on truud ja hellad, valget värvi soosivad inimesed aga organiseeritud ja loogilise mõtlemisega. Sinise värvi kandjad on aga stabiilsed, tundlikud ning teiste inimeste suhtes arvestavad.

Küünte närimine. Teatud korduvad füüsilised harjumused võivad inimese iseloomu kohta väga palju öelda. Eriti hästi avalduvad sellised käitumismaneerid stressiolukorras, mil inimene võib kippuda enda juukseid sikutama, küüsi närima või end näpistama. Ühe uuringu kohaselt näitab küünte närimine seda, et inimene on perfektsionist, kuid samas ka väga pinges ning ärev.

Su kingad. Psühholoogide sõnul on võimalik inimese kohta väga palju teada saada ka tema jalanõusid vaadates. Kansase ülikooli teadlase Omri Gillathi sõnul võib inimese jalanõude kalliduse, stiili, värvi ja seisukorra põhjal panna 90% ulatuses paika ka isikuomadused. Inimese kingad võivad välja rääkida nii tema sissetuleku, poliitilise kuuluvuse, soo kui ka vanuse.

Sinu silmad. Ega ilmaasjata öelda, et silmad on inimese hinge peegel. Silmadest on võimalik välja lugeda, mida inimene tunneb ja mõtleb ning kas tegemist on silmakirjaliku või lojaalse inimesega. Uuringute kohaselt on näiteks siniste silmadega inimesed tavaliselt ebameeldivamad ning neil on suurem alkoholismi risk kui tumedamate silmadega inimestel. Neid, kel on raskusi silmsideme hoidmisega, peetakse aga tahtejõuetuteks ning neil on raskusi ensekontrolliga.

Täpsus. Punktuaalsus on väga oluline isikuomadus, mis võib inimeste arvamust kellestki mõjutada nii positiivses kui ka negatiivses suunas. Kui jääd olulisele kohtumisele hiljaks, siis jätab see väga ebameeldiva mulje ning viitab sellele, et sa ei väärtusta teiste inimeste aega. Kui jõuad enda kohtumistele aga alati õigel ajal, siis näitab see seda, et oled motiveeritud ja organiseeritud.

Sinu käepigistus. Tugeva ja kindla käepigistusega inimesed kiirgavad enesekindlust ning jätavad ka inimese karakterist tugeva ja enesekindla mulje. Tugeva käepigistusega inimesed on tavaliselt ka ekstravertsemad ning julgevad enda emotsioone välja näidata. Nõrk käepigistus viitab aga sellele, et inimene on ebakindel ning neil võib olla raskusi ülesannete lõpule viimisega.