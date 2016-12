On see armastus või iha? Kümme märki, et see on armastus

Suhteekspert, Gary Amers, selgitas Daily Mailis, milliseid märke peaks otsima, kui sa tahad olla veendunud, et see, mida sa tunned, on armastus. Lisaks märkisime ära viis asja, mis viitavad sellele, et see on ainult füüsiline tõmme.

Kümme märki, et oled armunud

Sa oled nagu innukas laps, kes hakkab oma jõulukingitust avama. Sinu süda ja alateadvus teavad, et sa tahad teda ja saavad sellest aru enne, kui sa seda endale tunnistad ja teadvustad. Iga kord, kui sa tema peale mõtled, siis sa lööd särama. Tema kohalolek tekitab sinu kehas adrenaliini sööstu. Sul on natukene süda paha. Sul on selline tunne, et sa tead seda inimeset juba väga kaua. Temast tähtsamaid asju ei ole. Vajadusel tühistad sa kõik oma kohtumised. See inimene sobib sinu väärtuste ja maailmavaatega. Teil on sarnased väärtused või hindate väga oma erinevusi. Sa tunned ennast turvaliselt, kui sa oled armunud. Sa leiad ennast tegemast asju, mis teevad teda õnnelikuks. Kui sa armastad, siis sa tahad endast rohkem anda. Sa kujutad ette, milline teie ühine tulevik võiks välja näha. Sa mõtled nii oma pulmapäevale, kui ka selle peale, mis tunne oleks teda kaotada.

Viis märki, et see on ainult iha või füüsiline tõmme