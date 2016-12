Uued suunad köha ravimises: appi tõttab šokolaad

Inglismaal asuva Hulli ülikooli professor ning südame-veresoonkonna ja hingamisteede uuringute osakonna ülem Alyn Morice väidab, et šokolaad on köha korral kõige efektiivsem ravim.

Morice viitab ka ühele varasemale Euroopa uurimusele, milles käsitleti käsimüügil saadaval olevaid köharavimeid. Patsiendid, kes ravisid enda köha kakaod sisaldava ravimiga, paranesid tunduvalt kiiremini kui need, kes kasutasid tavalist köhasiirupit. Morice lisab, et see ei ole sugugi mitte ainus uurimus, mis on šokolaadi positiivset mõju tõestanud. Ühe Londoni ülikooli teadlased leidsid, et kakaos sisalduv alkaloid teobromiin leevendab köha tunduvalt tõhusamalt kui köhasiirupites kasutatav kodeiin.

Miks šokolaad nii hästi mõjub? Teadlaste väitel peitub põhjus selles, et kakaol on põletikku ja ärritust leevendav toime. Šokolaad on kleepuvam ning paksem kui köhasiirup, mistõttu katab ning kaitseb ta kurgus leiduvaid närviretseptoreid paremini ning surub alla inimese köhimistungi. Samal põhimõttel toimib ka sibula ja mee segu, kuid tulemus pole nii tõhus.

«Kuuma šokolaadi joomine sama efekti ei anna, kuna kakao ei ole kurguga piisavalt kaua kontaktis, et kaitsvat kihti luua,» täheldab Morice. Lihtsalt šokolaadi lutsutamine võib mehe sõnul küll veidi leevendust tuua, kuid kõige intensiivsema mõju saamiseks soovitab ta kasutada sellegipoolest spetsiaalseid kakaod sisaldavaid köharohtusid.