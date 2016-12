Mees, pane oma prioriteedid paika ja hoia kokku 3500 eurot!

Olen aastaid olnud ametis treenerina erinevates spordiklubides. Ja näinud ühte teatud mehemustrit. On üks teatud kontingent härraseid, kes:

tulevad oma esimesse trenni (mille eesmärk on muuta oma elu) ja pehmelt öeldes lõhnavad äsja suitsetatud sigarettide järele;

tulevad oma esimesse trenni lõhnates krõpsude või hamburgerite järele;

tulevad oma esimesse trenni eelmise õhtu peost põhjustatud punaste silmadega;

tulevad oma esimesse trenni ja on kõvahäälselt nördinud röögatult kalli spordiklubi pääsme pärast;

teevad nädalavahetusel ööklubis valimatult kõigile välja.

Väärtusta treenerit

Treenerina süütab see minu peas kohe ohutulukese. Esiteks tean juba alustades, et sellist tüüpi härrasmehed ei ole otsustnud oma elu muuta. Võib-olla käiakse trennis nädal, heal juhul paar, ent korralikku spordimeest sellise suhtumisega ei sünni. Võib ju mõelda, et treeneril pole ju vahet, raha saadakse igal juhul. Ent iga endast lugupidav treener hoolib ja soovib oma aega kulutada inimesele, kes näeb vaeva ning kelle suhtumine on paigas. Ööpäevas on kõigest 24 tundi ning on suur võimalus, et ajapiirang jätab mõne teise tulihingelise soovija hoopis ukse taha.

Treener on ka inimene. Väärtusta ka tema aega. Kui tahad, tee, kui ei taha, anna teistele klientidele võimalus.

Kui jätkub napsule, jätkub ka trennile

Teiseks tundub mulle ikka eriliselt silmakirjalik teha nägusid kalli spordiklubi pääsme peale (siinse teema mõte ei ole laskuda «odav või kallis» diskussiooni, kuigi natuke soodsam võiks see pääse siiski olla), kui ühe nädalavahetusega löödakse ööklubides kokteilide peale laiaks kümneid kordi suuremaid rahasummasid. Olen ise kahel korral sellisele olukorrale peale sattunud. Päeval kiruti, õhtul oli «meri põlvini». Nii et lugu elust enesest.

Kui on raha suitsetamise ja joomise jaoks, on ilmselt raha ka spordiklubi pääsme jaoks. Ja ma pole eales kuulnud kedagi baarmaniga ööklubis kõrgete kokteilihindade pärast kraaklemas.

Selle artikli mõte ei ole kedagi elama õpetada. Pigem soovin panna mõtlema prioriteetide üle.

Vaatasin üks päev sigarettide hinda. Sain šoki. Pakk suitsu maksab ligakaudu kolm eurot. Tavalisel suitsumehel kulub keskmiselt pakk päevas. Aastas teeb see üle 1000 euro. Kokteil ööklubis maksab ilmselt 5 euro kanti. Aastas nädalavahetuse «peopäevi» üle saja. Pakun, et viis kokteili ikka kulub ühel õhtul. Kokku teeb see aastas ligikaudu 2500 eurot. Ma isegi ei hakka siia võrrandisse liitma tavalisi argipäevaõllesid. Tasaarveldame selle nende üksikute kordadega, kui mingil põhjusel pidusse ei jõuta.

Ollakse õnnetud ja häiritud kalli pääsme pärast, samas kulutatakse alkoholi, tubaka ja väljategemise peale tuhandeid eurosid.

Nii jätkates raha alles hakkab kuluma

Minu sõnum on lihtne. Võta vastu otsus ja alusta tervislike eluviisidega kohe. Muidu lisanduvad alkoholi- ja tubakakuludele ka terviseprobleemidega seotud kulutused.

Alusta nüüd ja kohe.