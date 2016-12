Neli asja, mida iseseisvad naised abielult ootavad

Uuringute järgi on naised keskmiselt 27-aastased, kui esimesest korda abiellutakse. See number on muidugi kõvasti tõusnud. Mida siis finantsiliselt iseseisvad asjad abielust loodavad? Armastus ja stabiilsus on ühed asjad näiteks, vahendab Verily Magazine. Uuringute järgi on veel mõned asjad, mille järgi iseseisvad naised otsustavad, kas sõlmida abielu või mitte. Siin on mõned asjad, mida iseseisvad naised abilelult ootavad.

Partner. Iseseisev naine otsib endaga võrdset partnerit, kellega koos elu kogeda. Meest, kes ei suru teda tagaplaanile ning kellel on sarnased eesmärgid ja ambitsioonid. Ta otsib kedagi, kellega koos oleks veel parem ja tugevam olla. Loomulikult on ta valmis ka oma meest samamoodi toetama. Iseseisvus. Tõenäoliselt on iseseisev naine juba aru saanud, mis teeb teda õnnelikuks ja mis on tema jaoks oluline. Tal ei ole vaja, et teda rahaliselt üleval peetakse ja ta ei taha, et ta peaks oma aega ja raha kulutama inimese peale, kes ei ole seda väärt. Igas suhtes peaks jääma teatud hulk iseseisvust, nii mehel kui naise. Ükski naine ei taha olla suhtes, kus ta tunneb, et ta ei saa olla nii iseseisev, kui ta tahaks olla. Rahulolu. Iseseisev naine on ilmselt kogenud nii raskusi karjääris kui südamevalu armuelus, aga ta on nendest vigadest õppinud. Tõenäoliselt otsib iseseisev naine kedagi, kes täidaks ta soovid ja täiustaks rahulolutunnet veelgi. Kui sa oled õnnelik oma karjääri üle, siis perekond pakub teistmoodi rahuldustunnet, mis on samamoodi vajalik. Ta tahab tunda, et on oluline nii tööl kui kodus. Võimalust armastada. Iga naine tunneb vajadust kellegi eest hoolitseda ja kedagi armastada. Siin tulebki perekond mängu. Ei ole midagi ilusamat, kui armunud naine. Võimalus armastada kedagi teist, lisaks iseendale, on võimalus olla parem inimene.

Põhjused, miks inimesed abielluvad, on muutunud. Vanasti oli see vajalik, et ellu jääda. Tänapäeval otsivad iseseisvad naised midagi rohkemat, kui ainult ellujäämist. Nad tahavad elada ja armastada. Nad otsivad kedagi, kes oleks neile toeks ja kellega koos oleks elu veel parem.