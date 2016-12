13 talumatut asja inimeste jaoks, kes vihkavad füüsilist lähedust

Seega peaks BuzzFeedi nimekiri asjadest, mis on talumatud iga inimese jaoks, kes vihkab füüsilist lähedust, meile kõigile omajagu tuttav olema. On 21. sajand, kuid ometi näikse olevat mõne inimese meelest füüsiline kontakt suhtlemise jaoks hädavajalik. Paistab, nagu eksisteeriks vaid kaks äärmust inimesi: ühed, kes on uppunud oma telefonidesse ning kes ei vaevu inimkontakti peale aega raiskama ning need, kes poeksid sulle naha alla, kui vaid saaksid.

1. See kabuhirm, mida sa tunned, kui kohtud tänaval tuttavaga ja ta kummardub, et sind kallistada. Ma praktiliselt ju ei tunnegi sind, palun lõpeta!

2. Kõditamine. Sa ei mõista, miks suur osa inimkonnast arvab, et kõdistamine on «lõbus».

3. Õlapatsutus. Samamoodi on sulle mõistatuseks, miks teatud osa inimestest peab sulle õlale patsutama, kui nad tahavad, et sa nende juttu kuulaks. Sa talud esimese patsutuse ära – inimesed ongi sotsiaalses käitumises erinevad, aga kui ta sind teist korda puudutab...

4. Su kallim ütleb, et sa pole väga hell inimene. Aga me ometi oleme ju ratsionaalsed täiskasvanud inimesed, pole mingit põhjust, miks me peaks olema pidevalt teineteise külge kleepunud.

5. Vallalisena kannad sa kohe maha mehed, kes flirtides kätega liialt vabameelsed on. Liigne puudutamine töötab võlukombel – head aega!

6. Sa tunned end süüdi, et perekondlikel kokkusaamistel kogu suguvõsa läbi ei kallista. Ma võin ju ometi oma tunnete näitamiseks ka sõnu kasutada.

7. Sul hakkab paha, kui mõtled, et pead poes tippajal trügima. Poed, mis ka toidukaupa lasevad netist tellida ja otse koju toovad, on su lemmikud.

8. On tulnud ette kordi, kus sa oled isegi oma ema musi eest põigelnud. Issand, ema, kas sa palun ei teeks?

9. Kui sõber teatab halbu uudiseid, ei tea sa, kaua peaks kaisutus kestma. Sa hakkad eemale tõmbuma, mõistad siis, et ta pole veel päriselt lõpetanud ning teeskled, et ebamugavat eemaletõmbumist ei juhtunud.

10. Need korrad, kui sõber sind kallistab, sest talle «tundub, et sa vajad seda». Tuleviku tarbeks: ei, ma ei vaja seda. Kunagi.

11. Su hingeloom on siil.

12. Su hingetaim on kaktus.

13. Need korrad, kui inimesed saavad teada, et sa ei vihka neid. Nad arvasid, et sa oled bitch, aga sa lihtsalt ei tahtnud neid puudutada.