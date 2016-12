Kolm lihtsat asja, millega kohe oma garderoobi värskendada

Verily Magazine vahendab, et need kolm eset on piisavalt suured või väikesed, et kogu su välimust ainult ühe hetkega värskendada. Neid asju saab kanda paljude teiste asjadega ja sa ei pea muretsema selle pärast, et osta endale terve kapitäis uusi riideid, mis nendega sobiksid.

Uus mantel

Mantel on suurepärane riideese, mis aitab sul kohe oma välimusele uue hingamise anda. Mantlit saab kanda nii teksastega kui kleidiga ja sa tunned ennast nagu uus inimene.

Must triiksärk

Tõenäoliselt on peaaegu kõigil olemas valge triiksärk, aga must? See on nii väike muutus, aga must eest nööpidega pluus võib olla väga efektne ja peen uuendus su garderoobis.

Uued prillid

Jah, prillid on osa sinu välja nägemisest. Uued raamid muudavad nii su näokuju kui välimust. Mida julgemat värvi raamid valid, seda huvitavam ja põnevam su uus välimus tundub.