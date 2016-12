Asjad, mida teevad naised, kes on palju haiget saanud

Negatiivsus. Sõbranna leidis uue toreda kaaslase? Sa küll proovid temaga koos rõõmustada, kuid asud tegelikult mehe juures kohe erinevaid ohumärke otsima, üritades seeläbi sõbrannat võimalikust südamevalust päästa.

Saboteerid end. Sa oled harjunud kannatustega elama. Pisarad ja pettumus on su igapäevased kaaslased. Õnn on sinu jaoks võõras ning sa tõukad seda igal võimalusel endast eemale.

Eelarvamused. Kui mees tundub sinust huvitatud olevat, siis eeldad automaatselt, et ta tahab sind ära kasutada või on vaid seksi peal väljas. Sulle ei tule pähegi, et sa võid kellelegi päriselt meeldida.

Romantilised žestid tunduvad naeruväärsed. Sa ei oska enam romantikat hinnata. Kui mees teeb sulle mesimagusa komplimendi või toob sulle kommikarbi, siis pead sa seda eelkõige imalaks ja rumalaks.

Agressiivsus ja ülbus. Sa kardad nii väga uuesti haiget saada, et sinu põhiline kaitserefleks on esimesena rünnata. Sa võid meest avalikult maha teha, kuna ta julges sulle komplimendi teha või jätta tekstisõnumile vastamata lihtsalt selleks, et sa ei taha anda teisele inimesele võimalust sulle vastamata jätta. Kontroll peab alati sinu käes olema.

Armud meestesse, kes pole kättesaadavad. Sa võid silma pilgutamatagi armuda mõnesse kuulsusesse või abielumehesse. Sa mõistad, et nad ei saa mitte kunagi sinu omaks, aga vähemalt ei saa nad ka su südant murda.

Sa hoiad saladusi. Sa ei avalda enda sisemisi saladusi ka mitte kõige lähematele sõpradele. Sa ei usalda mitte kedagi nii palju, et end neile täielikult avada.

Sa ei võta armastust tõsiselt. Valusad mälestused ning pidevad pettumused on viinud selleni, et sa ei usu enam armastuse võimalikkusse. Vestluse käigus võid vabalt enda vallalise staatuse üle nalja visata, kuna armastus ongi sinu jaoks üks suur naljanumber.

Rohke flirt. Sa flirdid häbi tundmata iga ettejuhtuva mehega, kuid seda eelkõige seetõttu, sa ei oota sellest kunagi midagi enamat. See on lihtsalt lõbus ajaviide. Pealegi on liiga ohtlik keskenduda korraga vaid ühe mehega suhtlemisele, kuna nii võib ta saada võimaluse sulle haiget teha.

Võid kergesti ekside lõksu tagasi langeda. Purjus peaga võid tihtipeale kogemata mõnele endisele poiss-sõbrale helistada ning öö koos temaga veeta. Ta on sulle varem haiget teinud ning ilmselt teeb seda ka edaspidi. Sa oled sellega harjunud ega oska midagi muud ette kujutadagi.

Lootus, et asjad muutuvad. Vaatamata kõikidele valusatele kogemustele on kuskil südame kõige sügavamas sopis sellegipoolest säilinud lootus, et ühel hetkel võivad asjad muutuda. Sa tõepoolest tahad uskuda, et võid kunagi mõne tõeliselt suurepärase mehe otsa komistada, kuid sa ei julgeks seda ealeski avalikult tunnistada. Ole lihtsalt ettevaatlik, et sa härra Õiget enda ebakindluste tõttu eemale ei tõrju.