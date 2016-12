Mehed tunnistavad: millal me teadsime, et naine on see ainus ja õige

​

«See oli ülikooli viimane aasta ja ma olin just uues kaugsuhtes. Ma jäin haigeks ja pidin päevi voodis veetma. Ma teadsin, et ta on see õige, kui ta otsustas mind üllata ja sõitis New Jerseyst Connecticuti lihtsalt selleks, et minu eest hoolitseda. Ta tegi seda olenemata sellest, et pidi järgmine hommik kell neli tagasi sõitma, et tööle jõuda, aga ta tegi seda kõike suure naeratusega näol.» Brian T

2. «Ma teadsin, et ta on see õige, kui ta esimesel kohtingul mu käest haaras. Ma lihtsalt mõtlesin, et see on uskumatu.» August

«Me olime keskkoolis ja ta pakkus, et aitab mul üheks eksamiks õppida. Olime juba mitu aastat head sõbrad olnud, aga ma avastasin, et ei hooligi nii palju sellest eksamist, vaid tahan temaga lihtsalt koos olla. Ma nõjatusin ta poole ja suudlesin teda, kui ta hakkas ära minema. Me oleme sellest ajast saadik koos – see oli 13 aastat tagasi.» Nathan «Meie teisel kohtingul kugistas mu tulevane naine alla 42 austrit ja küsis uuesti menüüd näha. Ma teadsin kohe – armastus esimesest silmapilgust.» Ben «Oli veebruarikuu ja me matkasime ühe järve kaldal. Kuna oli väga lumine, siis ma libastusin ja haarasin tal käest, mille peale me mõlemad naerdes lumme potsatasime. See on nii imal, aga samal ajal armas mälestus.» Justin

6. «Ma olin parajasti sõjaväes ja ei olnud ligi kaks päeva maganud, läbimärg ja kaelani mudane. Ma pidin sellel ööl valves olema ja ma lihtsalt lamasin seal ja mõtlesin, mis teeks mu elu palju paremaks. Ma sain aru, et ainuke asi, mida ma tahan, on oma naisega koos olla ja otsustasin seal, et võtan ta kohe esimesel võimalusel pärast sõjaväge naiseks.» James H

7. «Ühel päeval tundsin oma küljes tugevat valu ja ma arvasin, et olen tugev ja kannatan selle lihtsalt ära. Mu tulevane tiris mind arsti juurde ja oli mulle kõikide analüüside tegemisel suureks toeks. Selgus, et mul on üks suur neerukivi. Hiljem ta aitas mul taastuda ja ma lihtsalt mõtlesin, et mida ma oleks ilma temata teinud.» Ed M.

8. «Me olime umbes kuu aega koos olnud, kui mu parimad sõbrad meile külla sõitsid. Kuna see oli esimene kord, kui ta nendega kohtus, siis mu sõbrad panid ta ikka korralikult proovile. Mu sõbrad leidsid, et ta on nii tore ja siis ma sain aru, et temast saab see õige. » Bob H

«Me hakkasime just käima, kui ta pidi kolima Pariisi ja Berliini, et välismaal õppida. Ma ei suutnud millestki muust mõelda, kui sellest, et temaga koos olla, kuigi ta oli teisel pool maakera. Ma sain aru, et elu temaga on ainuke seiklus, mida ma vajan.» Dillion

Meeste ausaid ülestunnistusi vahendas Cosmopolitan.