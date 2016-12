Eesti bränd sai moemekas Pariisis erakordse võimaluse

Maailma juhtival moe- ja disainialasel messil esmakordselt osalev Tjorven Kids valis lastemoe maailma tipptegija Deborah Sfez 12 silmapaistva uustulnuka sekka, kelle kollektsiooni selleks eraldi loodud laval esitletakse.

Ettevõtte tegevjuhi Ruth Mändma salasoov on siseneda välisturgudele ning kõrge tunnustus tuli talle väga positiivse üllatusena. «Playtime Paris on juba iseenesest koht, kus väikeettevõtjal on võimalus jääda silma suurtele edasimüüjatele. Seda, et meid sadade brändide seast veel omakorda välja valitakse, ei näinud ma ette ka oma kõige paremas unenäos,» sõnas Mändma.

28.–30. jaanuarini toimuval Euroopa suurimal moe- ja disainialasel messil tutvustatakse kokku enam kui 500 uut 2017/2018 sügis- ja talvehooaja moekollektsiooni. Messil osalevad brändid rohkem kui neljakümnest riigist üle terve maailma.

Tjorven Kids on minimalistlik jätkusuutlikku moodi viljelev Eesti lasteriiete bränd, mis toodab orgaanilisest puuvillast riideid. Disainile on omased pastelsed toonid ja loodusest inspireeritud kujutised, mis väljenduvad graafiliste putukate ja väikeloomade näol.