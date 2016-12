Tosin lahkunud Debbie Reynoldsi tsitaati elust, eksimisest ja õnnest

Meenutame legendaarset linatähte tema enda sõnade kaudu.

«Ma andsin endast kõik ja on väga rahuldustpakkuv näha, et teised on selle nii hästi vastu võtnud.»

«Ainus viis õppimiseks on eksida.»

«Ma usun, et sa peaksid end natuke kontrollima, et sa suudaksid kõndida. Ja kui sa sured, saad sa kõndida omaenda matustele.»

««Lauldes vihmas» ja sünnitamine on olnud mu elus kaks kõige raskemat asja, mida ma olen pidanud tegema.»

«Kõik, mis on väärt tegemist, on raske. Ja tantsimine on väga raske. Kui sa oled kunagi õppinud tantsimist, tead sa, millist täpsust nõuab kolme inimese koostantsimine.»

«Üks mu lemmikfilme on «Dark Victory» Bette Davisega. Miks? Esiteks oli ta selles filmis suurepärane. Aga ehk ka seetõttu, et vahepeal tahan ma lihtsalt korraliku peatäie nutta, ilma et peaksin selleks lahutama.»

«Kui sa teed tööd ja treenid, saad sa oma annetes paremaks. Loodetavasti. Või siis jääd tööst ilma.»

«Ma tahtsin tunda seda rahu ja isegi igavust, mis kaasneb pikaajalise lähedusega.»

«Kas ma jooksen ringi ja mõistan maailma hukka? Ei, mulle lihtsalt ei meeldi see. Mind kasvatati teistmoodi üles.»

«Ma lõpetasin filmide tegemise, sest mulle ei meeldi riideid seljast võtta. Võib-olla on see realism, kuid minu arust on see tõeliselt räpane.»

«Mul on tänapäeva noortest kahju. Mulle tundub, et praegu on liiga palju paparatsosid ja liiga vähe võimalusi end kaitsta.»

«Ma ei pea pensionile minema, et olla õnnelik.»