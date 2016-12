Karm tõde selle kohta, miks sa enda hingesugulast veel leidnud pole

Igaüks meist unistab enda hingesugulase leidmisest. Soovime leida kedagi, kes meid täiustab ning kellega koos olles kõik maailma mured justkui haihtuksid. Ilus unistus, kuid kas see vastab ka reaalsusele? Pigem mitte, vahendab Thought Catalog.

Inimestel on hingesugulusest ja sellest härra Õigest tihtipeale väga väärad arusaamad, mistõttu võivad nad enda ootused veidi liiga kõrgele seada. Tihtipeale oodatakse seda, et õige suhe peab tulema lihtsalt ning vaevata, kuid see pole üldsegi nii. Igas suhtes on probleemid, see on paratamatus. Suhte teeb terveks ja õnnelikuks hoopis see, kui ollakse valmis ettetulevatele probleemidele koos lahendusi otsima. Sageli mängivad siinkohal rolli ka inimese enda ebakindlused, mistõttu võivad nad alateadlikult ka kõige väiksemad konfliktid asjatult suureks paisutada.

Suhteid võivad oluliselt mõjutada ka juba lapsepõlves kinnistunud probleemid. Inimesed, kelle suhtlus- ning lähedusvajadus jäi lapsepõlves rahuldamata, võivad end ka täiskasvanuna raskustes leida, kuna nad ei oska terveid ja stabiilseid sotsiaalseid suhteid luua.

Inimesed, kes ei mõista, miks nad ikka veel üksikud on, võiksid kriitilise pilguga peeglisse vaadata ning endalt mõned küsimused küsida:

Kas su ootused armastusele on realistlikud või fantaasiapõhised?

Kas sa oled suhte nimel valmis vaeva nägema või paged tavaliselt juba esimese konflikti tekkides?

Kas tunned, et sinu ebakindlus kandub üle ka sinu suhetesse?

Kas sinu suhteid võib mõjutada mõni lapsepõlvetrauma, mis takistab sind kestvate suhete loomisel?

Kui vastasid mõnele eelnevatest küsimustest jaatavalt, siis tasub järele mõelda, mida saaksid olukorra parandamiseks ette võtta. Eeskätt tuleb õppida iseennast armastama ning väärtustama, kuna vaid nii teed võimalikuks nende emotsioonide ülekandumise ka enda suhetesse.