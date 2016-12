Üks hea põhjus, miks külma kannatamine on kasulik

Uuringud on näidanud, et värisedes toodab keha hormooni irisiini, mis muudab valge rasva (selle, rasva, mida näeb kõhuvoltidena) pruuniks rasvaks (mis kulutab sooja tootmiseks kaloreid), edastab Greatist.

Kahtlemata ei tähenda see nüüd veel, et külmetamine asendaks tervislikku toitumist ja trenni. Pealegi tuleb miinuskraadide puhul alati jälgida seda, kui kaua on ohutu õues olla. Küll aga on hea teada, et ka lõdisemisest on mingi kasu.