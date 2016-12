Kummaline saatus: kuulsused surevad, lähedased lähevad järele

Kui 27. detsembril kuulsime, et igavestele radadele oli lahkunud printsess Leiana tuntud näitlejanna Carrie Fisher, siis eile teatati ka tema ema, 84-aastase näitlejanna Debbie Reynoldsi surmast. «Ta tahtis olla Carriega,» ütles poeg Todd, kelle kodus Debbie viimased hingetõmbed tegi. «Meie viimane vestlus temaga oli just Carriest ja sellest, kui väga ema teda igatseb.» Reynolds oli Hollywoodi grand old lady, kes tegi ilma 50ndatel ja 60ndatel. Aastal 1964 nomineeriti ta parima näitlejanna Oscarile, vahendab news.com.au.

18. detsembril suri 99-aastasena Ungari päritolu USA näitlejanna Zsa Zsa Gabor. Samal päeval sattus traagilisesse mootorrattaõnnetusse Mulholland Drive’il Los Angelesis tema adopteeritud poeg Oliver Prinze von Anhalt, kes oli 45-aastane. Ta suri nädal aega hiljem haiglas, esimesel jõulupühal, vahendab TMZ.

Oliveri adopteerisid Zsa Zsa ja tema üheksas abikaasa Frederic Prinze von Anhalt. Pole teada, kas Oliver teadis oma ema surmast, enne kui ta õnnetusse sattus.