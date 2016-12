Neli üllatavat koostisainet, mis sobivad hästi smuuti tegemiseks

Smuutid on maitsvad, sisaldavad rohkelt toitained ja vitamiine ning neid on lihtne valmistada. Kui sa oled kogenud smuutijooja, siis sa juba tead, kuidas lisada oma smuutile valku ja, et smuuti ei tohiks sisaldada liiga palju suhkrut. Isegi kõige tublim smuutivalmistaja vajab aeg-ajalt inspiratsiooni, et oma meelisjooki värskendada. Self Magazine vahendab neli lisandid, mida sa võib olla ei ole veel proovinud.

Kookoshelbed. Raputa smuuti peale teelusikatäis kookoshelbeid, mis annavad joogile mõnusa tekstuuri ja tekitavad mõnusa troopilise maitse. Veendu poes, et sa ei ostaks liiga suhkrurikkaid kookoshelbeid, kus on kasutatud kunstlikke magusaineid. Punapeet. Ereda värviga juurviljad, nagu punapeet, vähendavad südamehaiguste tekke riski ja alandavad vererõhku. Punapeeti on soovitav enne natukene töödelda, et saavutada parem konsistents. Tofu. Kui sa ei söö piimatooteid, siis tofu on suurepärane valguallikas ja lisaks annab see smuutile mõnusalt kreemja tekstuuri. Kaerahelbed alandavad kolesteroolitaset ja tugevdavad immuunsüsteemi. Lisaks aitavad nad hästi kõhtu täita.