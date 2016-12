Üks uusaastalubadus, mis aitab säästa raha ja toituda tervislikult

Loomulikult ei ole see väga särav ja põnev uusaastalubadus, aga see on väga nutikas ja praktiline, vahendab Huffington Post.

Söögitegemine aitab toituda tervislikult

Toitumisspetsialistid on öelnud, et tervislikuks toitumiseks on esiteks vaja teha üks oluline muudatus – hakata ise rohkem kodus süüa tegema. Nii näed sa, kui palju suhkrut, võid või soola sa oma toidu sisse paned. Uuringud on näidanud, et nii süüakse vähem süsivesikuid, suhkruid ja rasvu. Lisaks pidavat inimesed väljas süües targemaid valikuid tegema.

Kodus söögitegemine aitab säästa raha

Statistika järgi kulutavad ameeriklased järjest rohkem väljas söömisele. Väidetavalt on hinnad restoranides tõusnud ja toidupoodides seevastu langenud. Igatahes on majanduslikult mõistlikum kodus süüa teha. Mitte ainult ei tule see odavam, vaid sul on võimalus sama raha eest, mis sa kulutaksid restoranides, saada palju rohkem süüa, kui sa valmistad seda kodus.

Mida teha, et kodus kokkamine saaks harjumuspäraseks tegevuseks?

Paljude jaoks on kodune söögitegemine üpris raske tiheda graafiku tõttu. Rutatakse hilja õhtul poodi ja haaratakse kaasa valmistoitu või tellitakse toitu koju, sest aeg on hiline ja kõht on tühi. Üks nipp, mida soovitatakse sellisel puhul kasutada, on see, et planeerida nädala toidukorrad pühapäeviti ette. Puhkepäeval on aega mõelda, mida järgmisel nädalal süüa teha ja isegi soovitatakse mõned toidud ette teha, et ei peaks õhtuti näljasena poodi valmistoidu järele minema.