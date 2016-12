Kuus supertoitu, mis maandavad stressi

Lõhe. Uuringud on näidanud, et rasvases kalas ja teatud pähklisortides leidub kasulikke aineid, mis aitavad inimesel end rahulikumana tunda. Lõhes leidub rohkesti oomega-3-rasvhappeid, mis suurendavad serotoniini ehk õnnehormooni taset, mis aitab võidelda stressi ja ärevusega.

Mustikad. Youngi sõnul sisaldavad mustikad antotsüaniine, milles leiduvad antioksüdandid aitavad kaasa keha dopamiini tootmisele, mis omakorda aitab inimesel enda emotsioone ja tujusid paremini kontrollida. Dopamiinil on oluline roll inimese emotsionaalse heaolu tagamises, kuna see vastutab motivatsiooni ja naudingutunde kujunemise eest.

Jogurt. Uuringud on näidanud, et hapendatud toitude tarbimine on kasulik nii inimese füüsilisele kui ka vaimsele tervisele. Suurepäraseks näiteks on jogurt, mis mõjub hästi ainevahetusele ning annab parema enesetunde. Hapendatud toodetest tasuks Youngi sõnul vältida hapukurki, kuna nende soolasisaldus on kõrge. Rohke soola tarbimine tõstab aga vererõhku, mis võib stressi maandamise asemel seda hoopiski süvendada.

Kummelitee. 2009. aastal Pennsylvania ülikoolis tehtud uurimuse käigus avastati, et kummeliekstrakt vähendas märkimisväärselt inimeste ärevustunnet. Hilisemad väiksemad uuringud on näidanud ka seda, et kummelitee joomine võib olla kasulik ka magamatuse käes vaevlevatele inimestele, kuna see toob parema une.

Spinat. Teadlased on märganud, et depressiooni ning ärevushäire all kannatavate inimeste foolhappe ja B12-vitamiini tase on väga madal. Spinat ja muud rohelised köögiviljad sisaldavad aga rohkelt foolhapet, mistõttu soovitab Young neid stressirohketel aegadel kahtlemata tarbida.

Tervislik kombinatsioon valkudest, kiudainetest ja kasulikest rasvadest. Kui tunned, et pinged on laes ning stress võtab võimust, siis tasub endale valmistada üks maitsev ja tervislik salat. Kasuta rohkesti kiudaineid sisaldavaid lehtrohelist, lõigu sisse ka üks tervislikest rasvadest pungil avokaado ning proteiiniallikaks võid võtta näiteks kana. See on tunduvalt tervislikum kui krõpsud, burgerid või pastaroad, mida stressi all kannatavad inimesed tavaliselt eelistavama kipuvad.