Kümme märki, et te veedate liiga palju aega koos

Liigne koosolemine võib suhtele väga kahjustavalt mõjuda, teab Love Panky. Muidugi pole midagi halba selles, et teile meeldib üksteisega aega koos veeta, aga on siiski märke, millele tasuks tähelepanu pöörata. On asju, mida peab tegema omaette ning me kõik vajame oma ruumi.

Enne, kui te kohtusite, olite te ju iseseisvad inimesed. Sul olid omad lemmiktoidud ja -hobid, oma asjad, mida teha. Muidugi peab suhtes kompromisse leidma, et see kahe indiviidi jaoks töötaks, aga kui kaugele see kompromiss peab minema? On oluline, et sa jääksid iseendaks. Sina oled sina, ära lase sel käest libiseda. Küsi endalt, miks su partner omal ajal sinusse armus – sest sa olid sina ise. Sa pead selleks jääma ka suhtes olles. Te näete üksteist pidevalt – ja see pole teab mis eesmärk omaette. Mõtle ise, alatasa ninapidi koos olles näed sa paratamatult oma partnerist ka neid külgi, mis sind ärritavad – olgu selleks riiete hunnikusse jätmine või puuksutamine. Mida rohkem te koos olete, seda rohkem võivad pisiasjad kuhjuma hakata ning sealt edasi on juba samm suurte asjadeni. Me kõik vajame oma ruumi. See on klišee, aga seetõttu ongi see tõsi. Kas sa tahad seda endale tunnistada või mitte, ka sina vajad oma partnerist omaette olemise aega. Sa pead ka töiselt arenema ning karjääriredelil ronima ning see toimub sinu partnerist eraldi, seda isegi juhul, kui te töötate koos. Üks sinu olulistest eesmärkidest võiks olla oma erialal suurepäraste oskuste ja tulemuste saavutamine, seda saad sa aga ainult ise enda ellu tuua. Su partner pole su ainus sõber. Enne tema ellu tulekut oli sul ju neid teisigi? Kus nad nüüd on, kui palju sa oled neisse suhetesse panustanud? Me kõik vajame oma ellu erinevaid suhteid ja inimesi, kes aitavad meil kasvada ja areneda. Ära unusta ka oma perekonda, ka seal on palju suhteid ja inimesi, kes vajavad su armastust ja hoolt. Ära kaota nendega kontakti lihtsalt seetõttu, et sa igatsed vaid iga vaba sekundit oma partneriga koos veeta. Sulle meeldib vürtsikas toit, su partnerile aga mage. Te olete teinud kompromissi, kuid kaugele sellega minema peab? Sul on oma personaalsed eelistused, mille nautimisele on sul täielik õigus. Kas sa paned oma lemmikraamatu käest, et partneriga matkama minna, sest tema eelistab seda? Ettevaatust! Te ei pea üksteist sundima oma hobidest loobuma, on täiesti okei, kui te võtate aega, et meelelahutustega ka eraldi tegeleda. «Ma igatsen sind.» Kuidas sa saad kedagi igatseda, kui te kunagi lahus pole? On tore, kui sa ei pea oma partnerit igatsema ja ta on käeulatuses, kuid igatsemiseski on midagi omamoodi toredat. Naudi sedagi poolt kooselust! Ütle ei sõltuvusele. Kui te olete 24 tundi päevas ja seitse päeva nädalas toob paratamatult lõpuks kaasa selle, et te olete teineteisest sõltuvad. Kokku kasvamine ei pea automaatselt halb olema, aga sa pead olema kindel, et saad siin maailmas ka üksinda hakkama.

Õpi õnnelik olema ka üksinda. Kui sa oled iseseisvalt õnnelik, oled sa ka palju parem partner. Kui sa oled see inimene, armub ka sinu kallim sinusse uuesti.