Mehed on oma partneri rasestumisvastaste harjumustega arvatust paremini kursis

Hiljaaegu Ameerikas Columbia ülikoolis tehtud uuringute tulemusena selgus, et olukord on oodatust parem. Töö käigus küsitleti 2238 noormeest vanusevahemikus 15–24 eluaastat, et teada saada, kui palju nad enda partneri poolt kasutatavate rasestumisvastaste vahendite kohta teavad.

Alustuseks uuriti neilt, kas nende viimane seksuaalpartner kasutas mingisuguseid rasestumisvastaseid või suguhaiguste eest kaitsvaid vahendeid, ning kui jah, siis milliseid. Teadlaste suureks kergenduseks lausa 95 protsenti vastajatest oskas neile küsimustele vastata ning mingeid erinevusi ei esinenud ka vanusegrupiti. Enamik mehi, kes olid enda viimase seksuaalpartneriga ka püsisuhtes, oskasid täpsustada ka seda, millist rasedusvastast vahendit nende partner kasutab.

Umbes 17 protsenti vastanutest ei kasutanud viimase vahekorra ajal üldse mingeid rasestumisvastaseid vahendeid. Ligikaudu 30 protsenti meestest kasutas kondoomi, kuid nende partner rasestumisvastaseid vahendeid ei kasutanud.

See uurimus on oluline, kuna noormeeste teadmatus just eelkõige naistele mõeldud rasestumisvastaste vahendite osas võib viia soovimatute rasestumiste arvu kasvuni. Kui saame teada, kuidas toimub noorte partnerite vahel selleteemaline suhtlus ning kui kursis nad eri võimalustega on, siis on võimalik planeerimata rasedusi tulevikus vähendada.

Ühe uurimuse põhiautori Samantha Garbersi sõnul on rasestumiseks vaja meest ja naist mõlemat, mistõttu peaksid mõlemad pooled ka võimalikest rasestumisvastastest vahenditest teadlikud olema, seda eriti püsisuhtes. Eks iga suhe on erinev, kuid soovimatu raseduse vältimiseks tasub noortel rasedusvastaste vahendite teemal kahtlemata tõsine vestlus maha pidada ning mõlemale poolele sobiv lahendus leida.