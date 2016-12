Numeroloogiline horoskoop: mida toob aasta 2017?

Kõigepealt arvuta oma isikliku aasta number aastaks 2017. Selleks liida kõigepealt kokku oma sünnipäev ja sünnikuu (näide: oled sündinud 13. novembril, seega tee arvutustehe 1+3+1+1=6). Seejärel tee sama oma sünniaastaga (näide: sünniaasta on 1970, seega tee tehe 1+9+7+0=17, 1+7=8). Lõpuks liida kokku kaks saadud numbrit (antud näites 6+8=14, 1+4=5).

Aasta 2017 on kokku 2+0+1+7=10, 1+0=1. Liida oma number aasta 2017 numbriga, antud näites saame kokku numbri 5+1=6. See ongi sinu isikliku aasta number.

Isiklik aasta 1

Sind ootab ees aasta, mis näeb sind palju oma tahet läbi surumas. Number 1 sümboliseerib järgmise üheksa aasta pikkuse perioodi algust, mis tähendab, et käes on uute alguste ja saavutuste aeg. Kuula oma ihasid ja soove ning otsusta, mis on saavutused, mida sa tahaksid järgmise üheksa aasta jooksul ellu viia.

Isiklik aasta 2

Sinu selle aasta märksõnad on kannatlikkus, diplomaatia ja koostöö. Ette on näha tõelist partnerlust, seega ole valmis tegema koos ühiseid olulisi otsuseid. Õpi koos töötama, sest teistel inimestel on sinu tegemistele palju mõjujõudu.

Isiklik aasta 3

Sa oled keskendunud isiklikele saavutustele ja enesearengule. On aeg ära kasutada enda väljendusoskust – kirjuta raamat, pea loenguid, laula, esine laval, et end väljendada. Tõesta inimestele, et sa oled enesekindel inimene, kes oskab võimalusi ära kasutada.

Isiklik aasta 4

Selle perioodi märksõnaks on raske töö. Ole kannatlik, korralik ja praktiline. Lõpeta laisklemine ning pane hetkeks isiklik mõnutunne kõrvale. Ainult raske töö ja pühendumine aitavad sind eesmärkidele.

Isiklik aasta 5

Keskmes on muutused. On uute sõprade, reiside ja ideede aeg. On ka võimalik, et vahetad töökohta, kolid või asud sootuks teise linna elama. Ole võimalustele avatud, need pakuvad sulle arengušansse. On aeg hüljata vana ning pöörata pilk uue poole.

Isiklik aasta 6

Soodus aeg abiellumiseks ning pereloomiseks või vanade peresidemete taasühendamiseks. Sind tõmbab kõik kodune, mõtiskled ehk uue kodu rajamisest või vana remontimisest. Ära samas unusta ka välismaailma. Pea meeles, et armastust toob vaid armastuse väljaandmine.

Isiklik aasta 7

Teadmiste ja tarkuse aasta. Sa peaksid keskenduma oma tervise eest hoole kandmisele ning õppimisele. On ka hea aeg viia läbi nö siseaudit ning saada selgeks, millised on sinu tugevused ja millised nõrkused.

Isiklik aasta 8

Kui sa oled millekski pikemalt valmistunud, siis just sel aastal võib see teoks saada. Nüüd on aeg, mil su ambitsioonid, targad valikud ja head ametialased oskused omavad suurimat väärtust. Liigu edasi õiges suunas ning edu ei lase end kaua oodata.

Isiklik aasta 9

Transformatsiooni, muutuste ja lõppude aasta. Järgmisel aastal algab uus üheksa-aastane tsükkel, praegu on lõpetamiste hetk. Ütled head aega vanale ning sellele, mis enam su ellu ei kuulu – see võib tähendada ka inimesi, kes enam sind ei toeta.

Numeroloogiliste tarkustega tulid appi Astrology Club ennustajad.