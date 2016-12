Üllatav uuring: paarid, kes koos joovad, on õnnelikumad

Michigani ülikooli teadlased tegid uuringu, mille käigus küsitleti üle 2700 abielupaari, et välja selgitada, millised on nende alkoholitarbimisharjumused ning millist mõju alkohol nende suhtele avaldab.

Tulemused olid üpriski üllatavad. Tuleb välja, et üheskoos alkoholi tarbivad paarid on enda suhtega rahulolevamad ning neil esineb vähem abieluprobleeme kui paaridel, kes pruugivad alkoholi valdavalt eraldi. Lühidalt öeldes on lausa soovituslik, et partneriga aeg-ajalt teineteise seltsi nautides ka mõne klaasikese veini võtate.

Uuriti ka seda, kuidas naised suhtuvad oma partneriga koos alkoholi tarbimisse, ning tulemused näitasid, et naised, kelle abikaasad nendega koos juua ei soovi, on suurema tõenäosusega suhtes õnnetud ning rahulolematud.

«Me ei soovita inimestel rohkem juua või enda joomisharjumusi muuta,» väidab uurimuse autor Kira Birditt. Ta ei oska uuringu tulemusi päris täpselt põhjendada, kuid on võimalik, et paaridel, kes veedavad koos rohkem vaba aega – kas või alkoholi tarbides – on lihtsalt parem abielukvaliteet ning õnnelikum suhe. Asi ei pruugi olla niivõrd ühises joomises, vaid ka sellega kaasnevas omavahelises sotsiaalses suhtluses.