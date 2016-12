15 lahkunud Carrie Fisheri tsitaati elust ja võitlusest bipolaarsusega

«Kohene rahuldus võtab liigselt aega.»

«Põlgus on samaväärne mürgijoomisega ning seejärel ootamisega, et teine inimene sureks.»

«Hollywoodis ei ole võimalik leida tõelist lähedust, kõigil tuleb võltsläheduse pakkumine lihtsalt liiga hästi välja.»

«Pole olemas hetke, mil sa võiksid öelda: «Noh, nüüd ma olen piisavalt edukas. Aeg teha üks väike uinak.»»

«Ma ei usu, et jõulude mõte oleks asjades. Ma usun, et jõulud esindavad kristlikke väärtusi, tähendavad teineteise vastu hea olemist ja headust.»

«Ma ei taha, et mu elu jäljendaks kunsti. Ma tahan, et mu elu olekski kunst.»

«Ma olen vaimselt haige. Ma võin seda öelda, ma ei häbene seda. Ma jätkuvalt elan sellega, aga lööge see aga letti – parem mina, kui sina.»

«Üks hea vahend on teeselda, et sinuga on kõik hästi. Ma olen läinud depressioonis olles lavale ja see on tõeks saanud – maagia töötas. Kui ma suudan veenda teid, et minuga on kõik korras, suudan ma ehk veenda ka ennast.»

«Ma tahan noortele inimestele öelda: pange tähele. See ei juhtu uuesti. Selmet püüda seda kohe mõista, minge asjaga kaasa ning püüdke alles siis mõista.»

«Ma pean oma keha oma mõistuse kõrvalproduktiks.»

«Kõike, millega sa saad valedel põhjustel liialdada, pean ma väga huvitavaks.»

«Minuga on hästi, aga ma olen bipolaarne. Ma võtan igapäevaselt seitset erinevat ravimit ja ma pean neid võtma kolm korda päevas. Seetõttu olen ma väga teadlik haigusest, mis mul on. Mul ei ole lubatud sellest päevagi puhata. Natuke nagu diabeedihaige olemine.»

«Mu peas on vahepeal tõeline segadus ja on midagi väga rahuldustpakkuvat selles, kui saad selle sõnadesse panna. See pole midagi, mida sa ilmtingimata kontrolliksid, aga kui sa saad sellest kirjutada ja selle sõnadesse panna, see võib olla väga võimas kogemus.»

«Kõik on läbirääkimiste küsimus. Iseasi, kas läbirääkimised kerged saavad olema.»

«Ma olen väga tervemõistuslik, mis puudutab seda, kui hull ma olen.»