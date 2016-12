Põhjused, miks šampanja joomine on tervisele kasulik

Parandab mälu

Hiljuti Readingu ülikoolis läbi viidud uuringute tulemusena selgus, et šampanja aitab võidelda vananemisest tingitud mälukaotusega ning vähendab sellele lisaks ka dementsuse ning Alzheimeri tõve riski. Uuringute käigus leiti, et šampanjas leiduvad fenoolid, mis aitavad suurendada mälestuste talletamise eest vastutava ajupiirkonna tööd ning efektiivsust.

Vahuveinide valmistamiseks kasutatavatest viinamarjadest leidub eriti rohkelt kasulikke fenoole kahes punases viinamarjasordis Pinot Meunier ja Pinot Noir ning valgetest viinamarjadest Chardonnay sordis.

Ühe uuringu autori Jeremy Spenceri sõnul on tulemused väga huvitavad ning demonstreerivad ilmekalt šampanja positiivset mõju inimese kognitiivsetele võimetele ning mälule. Varasemalt on neid efekte seostatud eelkõige punase veini joomisega, kuid tuleb välja, et viinamarjade kasulikud omadused säilivad ka vahuveinide valmistamise käigus.

Aitab pikas perspektiivis vähem juua

Erinevad kihisevad joogid panevad inimese neid aeglasemalt tarbima ning tekitavad kiiremini täiskõhutunde. Seega võib šampanja joomine pikemas perspektiivis osutuda kasulikumaks kui muude alkohoolsete jookide tarbimine.

Lisaks täiskõhutunde tekitamisele ning väiksele kalorisisaldusele on šampuseklaasid tavaliselt palju väiksema mahutavusega kui näiteks veini- või õlleklaasid. See aga tuleb jällegi tervisele ning kaalunumbrile ainult kasuks.

Parandab vereringet ning vähendab südamehaiguste riski

Varasemate Readingu ülikooli uuringute põhjal jõuti järeldusele, et šampanja on südamele täpselt sama kasulik kui punane vein, kuna see sisaldab rohkelt inimeste jaoks kasulikku antioksüdanti resveratrolit. See aitab ergutada vereringet, vähendada kolesteroolitaset ning ära hoida võimalike trombide tekkimist.

Lisaks sellele sisaldab šampanja ka polüfenoole, mis vähendavad alandavad vererõhku ning vähendavad seeläbi südamehaiguste ja insuldi riski.

Nii et kui olid siiamaani šampanja tarbimise koha pealt pigem kõhkleval seisukohal, siis lase aga käia! Sellegipoolest tasub aga meeles pidada, et šampanjaga, nagu ka teiste alkohoolsete jookidega, peab oskama piiri pidada, kuna kasulikud mõjud avalduvad eelkõige mõõduka tarbimise tulemusel.