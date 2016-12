Parimad tubased harjutused, mille abil keha trimmi saada

Tee treeningkava

Hea küll, see ei ole nüüd otseselt harjutus, kuid sellegipoolest hea idee. Blogija ja fitnessitreeneri Carla Birnbegi sõnul võib kehvade ilmadega trenniminek tõeliselt raske olla, kuid selle asemel võib sellistel juhtudel luua endale koduse treeningkava, mille abil end ikkagi liikuma saada. Kui sulle meeldib hommikuti treenida, siis tasuks järgmise päeva plaan juba eelmisel õhtul valmis kirjutada, nii ei pea sa hommikul harjutuste üle pead murdma ning saad kohe asja kallale asuda.

Hüppenöör

Tubaste harjutuste üheks suurepäraseks abivahendiks on paljude inimeste lapsepõlve lemmik – hüppenöör. See on lihtne, odav, võtab vähe ruumi ning on väga kasulik. Kui sul kodus hüppenööri ei ole, siis pole ka midagi lahti. Birnberg, kes pole isiklikult eriline hüppenöörisõber, asendab selle harjutuse tavaliselt lihtsalt hüppenööri kasutamisele sarnanevaid liigutusi tehes hüplemisega.

Igatahes on hüppenööriharjutuste näol tegemist ajatu klassikuga ning selleks on ka väga hea põhjus. Hüppenööriga hüppamine parandab südamerütmi ning on hea viis väikeses ruumis korralikult trenni teha.

Kasuta enda keharaskust

On olemas väga palju häid harjutusi, mida saad mõnusasti tubastes tingimustes harrastada ning milleks pole peale iseenda ning mugavate riiete mitte midagi muud vaja. Soojendust võid teha erinevate hüppeharjutustega, näiteks harki-kokku hüpped või kükist üleshüpped. Kõhulihaseid saad treenida näiteks toenglamangu või kosmonaudiharjutuse abil. Ülakeha aitavad vormis hoida kätekõverdused, alakeha aga erinevad kükiharjutused. Soovi korral võid täidetud veepudelite abil ka raskustega treenida.

YouTube tuleb appi

Mis on ühist joogal, pilatesel ja aeroobikal? YouTube lausa kihab nende spordialade treeningvideotest ning need kõik on igale internetikasutajale tasuta kättesaadavad. Kui varem oli vaja erinevate ekspertide käe all treenimiseks end kahtlemata trenni kohale vedada, siis praegu on elu oluliselt lihtsam. Tuleb end lihtsalt kätte võtta ning otsida tuhandete spordile ja treenimisele pühendatud YouTube'i kanalite seast just enda jaoks sobivaim.

Treeni väikeste osade kaupa

Carla Binberg soovitab talvised treeningsessioonid väiksemateks osadeks jaotada ning päeva peale ära hajutada. Ühest küljest on võib tunduda mugavam ühe korraga kõik asjad tehtud saada, kuid kui sul on liiga kiire või tunned, et sul on raske pikalt ühele asjale keskenduda, siis võib olla hea idee jaotada mitu väikest 5–6-minutilist sessiooni pikema aja peale. Nii saad end päeva jooksul ergastada just sulle sobival hetkel.

Ole loominguline

Sa ei pea end tingimata traditsiooniliste harjutustega piirama. Tegelikult on hulgaliselt viise, kuidas higi voolama saada ka märksa loomingulisema lähenemise abil. Blogija Casey Slide korraldas näiteks sõpradega iganädalasi tantsupidusid, et oleks võimalus ühel ajal trenni teha ning ka sotsialiseeruda.

Binberg soovitab treenimisega tegeleda ka nendel hetkedel, kui niisama aega surnuks lööte ning internetis surfate. Vahet ei ole, kas oled sel ajal toenglamangus, toetud istuvas asendis seina vastu või liigud lihtsalt vaikselt mööda majapidamist ringi. Kui mõtleme, kui palju aega me tegelikult arvuti taga istudes veedame, siis võib ilmselt igaüks nõustuda, et tegemist on äärmiselt tervisliku alternatiiviga.