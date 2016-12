Piilume heategevusorganisatsioonide telgitagustesse: kuhu läheb annetatud raha?

Võib olla mitut moodi. On fonde ja ühinguid, kus kogu töö tehakse vabatahtlikkuse alusel ja keegi tasu ei saa. On fonde, kus administreerimiskulud on kindlaks määratud ja võivad, aga ei pruugi seejuures saada kaetud eraisikute annetustest, vaid näiteks ettevõtete toetustest. Variante on teisigi. Igal juhul peab olema võimalik enne annetama asumist uurida, kuidas huvialune ühing oma raha kasutab.

Oluline verstapost

Eesti ühel suuremal heategevusfondil Aitan Lapsi on sel aastal pidulik tunne – viie ja poole aastaga on kogutud pool miljonit eurot, mis on tervenisti läinud Eesti lastele kultuurielamuste pakkumiseks. Selle summa on annetanud inimesed taaraautomaatidesse tühja taarat tagastades ning tagatisraha välja võtmise asemel seda lastele annetades. Nii on saanud kümned tuhanded lapsed teatri, kunsti ja kirjandusega seotud elamusi nautida. Suurim osa kogutud annetustest on läinud vähekindlustatud laste teatrietendusteks, kuid näiteks eelmisel aastal alanud suurprojekt «Aitan lapsi kunsti juurde» on viinud pealinna kunstimuuseumidesse juba enam kui 7000 koolilast. Aastate jooksul on arenenud tore koostöö teistegi heategevuslike projektidega nagu Minu Unistuste päev, eraettevõtetega nagu Plaatdetail ja riiklike asutustega nagu Kultuuriministeerium, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskus, jm.

«Kui me mais 2011 projektiga alustasime, lootsime salamisi, et kui suudame esimesel aastal koguda 10 000 – 20 000 eurot, oleks hästi. Ent nägime, et eestlased on lisaks keskkonnateadlikkusele ka äärmiselt empaatilised ja sotsiaalselt mõtlevad – esimese seitsme kuuga kogusime juba pea 40 000 eurot ja see number on igal aastal kasvanud,» räägib Rauno Raal, SA Aitan Lapsi nõukogu liige ja Eesti Pandipakendi tegevjuht. «Suur tänu kõigile keskkonnateadlikele, sotsiaalse närviga ja kultuurist hoolivatele inimestele. Kogu see raha on läinud ja läheb läbi erinevate Aitan Lapsi projektide Eesti laste ja Eesti kultuuri hüvanguks.» Raal mainib, et tihtipeale toimib põhimõte – üks mulle, teine sulle. Ehk kõige südantsoojendavam on näha vanemaid koos lastega taaratagastuspunktis olukorras, kus vanem või laps ise ütleb, et paneme siis mõned pudelid teistele lastele ka.

«Meie fondi üks aluspõhimõte ja omapära alates esimesest päevast on see, et iga annetatud sent peab minema sihtotstarbeliselt projektidesse ehk jõudma lasteni,» kinnitab Rauno Raal. Loomulikult tekib projektidega seoses mingil määral kulutusi, kuid need kaetakse heade sponsorite abiga. Tegevjuhti fondil ei ole, neli nõukogu liiget ja üks juhatuse liige panustavad kõik oma vabast ajast nii, kuidas jaksavad. Seejuures vastutab igaüks oma valdkonna eest – kes rahaasjade, kes projektijuhtimise, kes partneritega läbirääkimise eest. Annetusmahtude kasvades on tõesti kaalutud osalise ajaga projekti- või tegevjuhi palkamist, ent ka see kulu peaks siis tulema mujalt kui inimeste annetustest. Samas ei mõista Raal hukka teistsugust mudelit, kus näiteks 10 protsenti annetustest läheb administreerimiseks, sest suuremamahuline heategevusprojekt on kui omaette organism või ettevõte, mis vajab pidevat tööd ja sellega kaasnevad paratamatult kulud.