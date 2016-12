Vaata: need on Eesti lasterikkaimad perepildid

Lõuna-Eesti lasterikkaimad perekonnad pildistas sel sügisel üles fotograaf Grethe Rõõm, kelle sõnul oli nii suurte perede pildistamine tõeliselt südamlik, aga ka omamoodi väljakutse. «Kuna sellistes peredes on osad lapsed juba pesast välja lennanud, siis kulus kokkusaamise ja pildistamise planeerimiseks ikka nädalaid,» meenutas Rõõm ning lisas, et lõpuks said kõik õed-vennad siiski kokku ning keegi pildilt ei puudunud. «Pole siis ime, et enamiku perede viimased ühised fotod pärinevad ajast, kus oli veel vaid kaks-kolm last.»

Lisaks perepildile tehti igast lapsest eraldi foto ka koos vanematega ning selleks kõigeks kulus fotograafil pea terve päev. «Minu eesmärk oli neid peresid pildistada võimalikult loomulikus ja koduses keskkonnas, kus nad tunnevad end kõige mugavamalt,» selgitas Rõõm. «Mängin pildistades hästi palju, nii laste kui ka täiskasvanutega, sest mängides ununeb kaamera sootuks ja nii saavad fotod pildilolija moodi. Mu enda lemmikfotod ongi need, kus mul õnnestub pildile püüda see side, mis on vanema ja lapse vahel, sest ma tahan fotograafina näidata nendevahelist sidet ja armastust, mitte pelgalt hetke jäädvustada.»

Igast fotosessioonist valmis perele ka isiklik fotoraamat ning perepiltide näitus jõuab lisaks Tartule uuel aastal teistessegi Eesti paikadesse. Kogu projekt viidi ellu Epiima lastele mõeldud fondi toel. «Kui aasta lõpus juhitakse erinevate heategevusprojektiga tähelepanu eeskätt väga tõsistele ja kurbadele juhtumitele, siis meie soov oli kinkida neile peredele lihtsalt üks meeldejääv päev ja südamlik mälestus,» põhjendas Epiima turundusjuht Elsi Leist, miks antud projekti 3000 euroga toetati.